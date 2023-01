Covid en Chine : François Braun et Clément Beaune précisent le dispositif dans les aéroports

François Braun, ministre de la Santé et Clément Beaune, ministre des Transports, étaient en déplacement à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ce dimanche matin. Une visite alors que le monde multiplie les contrôles pour les voyageurs en provenance de la Chine. Après les États-Unis, le Japon, le Canada et plusieurs pays européens dont la France, l'Australie a annoncé à son tour ce matin des tests négatifs au Covid, obligatoire pour entrer dans le pays.

Tests aléatoires effectués

À Roissy, François Braun et Clément Beaune sont venus présenter le nouveau dispositif sanitaire pour tous les voyageurs en provenance de Chine. Dès aujourd'hui, le port du masque redevient obligatoire dans les avions pendant le vol et à l'arrivée à l'aéroport. Des tests aléatoires sont effectués à la sortie des avions sur quelques passagers. Une quinzaine de personnes par vol a été testée ce dimanche matin sur les deux avions venant de Chine.

C'est ce centre de dépistage que le ministre des Transports et le ministre de la Santé ont visité dans l'aéroport. "Le dispositif que nous avons ici permet de vérifier que les passagers qui arrivent de Chine ne sont pas positifs ou, s'ils le sont, de savoir quel est le variant", explique François Braun. "Les Italiens ont testé il y a deux jours l'ensemble d'un avion et les variants identifiés sont pour l'instant connus sur le sol français et nous les croisons régulièrement."

François Braun se veut rassurant, mais l'apparition de nouveaux variants sera scrutée de très près. Selon le ministre, le dispositif de tests doit encore être défini précisément, même s'il s'agira de tests PCR. Un tiers des passagers par vol pourrait être testé, a-t-il affirmé.

"On ne comprend pas pourquoi ils ne testent que nous"

Aurore est arrivée de Pékin à 11h30 ce matin. Elle fait partie de ces personnes qui ont été testées et elle ne comprend pas très bien ces mesures. "Quand on nous a annoncé ça, ça ne nous a pas fait plaisir, parce que les visiteurs qui arrivent d'autres pays ne sont pas testés. On ne comprend pas trop pourquoi ils ne testent que nous. Mais chaque pays a sa stratégie, on respecte", explique la voyageuse.

Les personnes positives seront invitées à s'isoler pour une semaine au moins. Enfin, dès le 5 janvier, la présentation d'un test négatif de moins de 48 heures au départ de Chine deviendra obligatoire pour tous les voyageurs de plus de 11 ans.