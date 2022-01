Covid-19 : un premier centre de vaccination ouvert 24h/24 en Corse

C'est un record de primo-injection depuis cinq mois. Plus de 200.000 Français ont reçu leur première dose depuis lundi. Alors, pour répondre à la demande, à Sarrola-Carcopino au sud de la Corse, le tout premier centre de vaccination 24/24 a ouvert. Se piquer à 2h du matin, c'est donc désormais possible ! L'objectif de ce centre, situé à une dizaine de minutes d'Ajaccio, est d'augmenter la capacité vaccinale dans tout le département.

Rendre service à la population

"On est dans une commune qui occupe une place géographique assez centrale dans la région ajaccienne. On est à un carrefour entre l'urbain et le rural. C'est un service qu'on rend à notre population", affirme Alexandre Sarrola, maire de la commune. Le centre 24/24 sera ouvert les lundis, mercredis et samedis uniquement. "Ce n'est pas du zèle. Il y a une véritable demande. Vous prenez la dame qui a rendez vous ce soir à 21h45, elle finit de travailler à 20h30, elle récupère son fils et elle vient", ajoute la coordinatrice administrative du centre.

Et le carnet de commandes commence à se remplir. "Nous avons 68 rendez-vous pour l'instant et nous avons une moyenne - je viens de faire les statistiques - sur toutes les minutes un rendez-vous est pris sur Doctolib", détaille-t-elle. Dans la zone commerciale où est installé le centre, l'initiative est plutôt bien accueillie.

"Il faut que tout le monde se fasse vacciner à n'importe quelle heure", affirme une passante. "Ça serait plus pratique à Paris ou à Lyon qu'ici, complète un autre promeneur. Mais bon, ce n'est pas une mauvaise idée." Le centre 24/24 ouvrira de 8 heures du matin au lendemain, à 8 heures.