Covid : une infection au variant Omicron protège-t-elle de Delta ?

INTERVIEW

Alors que le variant Omicron déferle sur la France, avec 261.481 contaminations en 24 heures, c'est une question qui peut trotter dans la tête de toutes les personnes qui ont déjà eu le Covid-19 : sont-elles immunisées contre Omicron ? Formulé autrement : une contamination à un variant protège-t-elle contre un autre ?

Rien ne protège à 100% d'une contamination

Si rien, pas même une vaccination complète, ne protège pour l'instant à 100% d'une contamination, avoir été récemment malade à cause du variant Omicron permettrait toutefois de renforcer son immunité au variant Delta. Mais la protection est maximale, à condition d'être vacciné, précise Gilles Pialoux, infectiologue, au micro d'Europe 1. Ainsi, "les gens qui ont eu la dose de rappel et qui seront infectés par Omicron auront une double protection par rapport à ceux qui ont deux ou trois doses et une contamination à Delta", affirme le spécialiste.

Et ce dernier d'ajouter : "La probabilité est doublement ou triplement moindre de se retrouver avec une forme qui nécessite une opération."

La prudence reste de mise

En revanche, avoir reçu sa dose de rappel et être contaminé par le variant Delta ne permettrait pas d’éviter une nouvelle infection par Omicron. Selon les dernières observations, la meilleure combinaison pour une immunité maximale est d'avoir contracté le Covid et d'avoir reçu trois doses. Mais même dans ce cas, Gilles Pialoux appelle à la prudence. Peu importe le variant, aucune donnée au-delà d'un an n'est disponible concernant l'immunité induite par le vaccin ou la contamination.