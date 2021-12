Covid-19 : un infectiologue préconise le retour au télétravail pendant la cinquième vague

Quasi-confinement pour les personnes non-vaccinées en Allemagne, fermeture des écoles une semaine avant les vacances de Noël en Belgique... Les mesures prises par nos voisins européens font redouter le pire pour la France, frappée par la cinquième vague du Covid-19. "On fera comme toujours avec pragmatisme et proportion" a déclaré Emmanuel Macron vendredi depuis Dubaï. Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital de Garches pense qu'il n'y aura "ni confinement, ni couvre-feu" mais il n’exclut pas de nouvelles mesures, moins extrêmes, pour freiner le brassage des populations.

Un retour au télétravail ?

Pour lui, "en plus de la campagne de vaccination qui doit s'accélérer", il faudra très "probablement augmenter et inciter fortement le télétravail". Un retour en arrière qui impliquerait "qu'on modifie les jauges, qu'on fait un effort sur ce qu'on appelait la bulle sanitaire." Pour mémoire, cette bulle consiste à "éviter de se réunir à plus de six, ou jusqu'à dix quand on est vaccinés". L'infectiologue en est certain : "Je pense que ce sont des mesures entendables, chacun peut faire un effort." À son sens, "ces principes vont permettre de limiter le risque de contamination".

Pas question non plus d'imiter la Belgique et de fermer les écoles avant les vacances de Noël : Benjamin Davido n’y est pas favorable. Il vaut mieux, dit-il "prendre des mesures de plus long terme qui tiendront pendant et après les fêtes de fin d’année, au moins jusqu’au mois de mars prochain".