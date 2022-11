Covid-19 : pourquoi les seniors ne veulent-ils pas du deuxième rappel de vaccin ?

Depuis le début de l'automne les chiffres repartent à la hausse avec près de 50.000 contaminations par jour au covid. Les infectiologues le disent, la neuvième vague arrive. Une situation qui inquiète alors que seulement 36% des plus de 60 ans ont un parcours vaccinal complet et à peine 42% des plus de 80 ans, selon les chiffres de Santé Publique France. La seconde campagne du rappel au vaccin piétine.

Une campagne qui divise

"Je ne savais pas qu'il fallait une quatrième dose, j'ai fait les trois sans problème évidemment". Comme Madelaine, 72 ans, les seniors sont nombreux à ne pas savoir qu'une nouvelle campagne de vaccination est en cours. Et même quand ils le savent, ils ne sont pas forcément intéressés. Bruno, 67 ans, ne voit pas l'intérêt de se faire piquer une nouvelle fois. "Je ne suis pas vulnérable, j'ai fait les trois premières doses, j'ai jamais eu le covid et je fais attention", indique-t-il.

D'autres, comme Joseph âgé de 68 ans, ne souhaitent pas se faire vacciner. "J'ai eu quelques effets indésirables avec les premiers vaccins, cela a duré entre 24 et 48 heures. Je suis un peu réticent, mais s'il faut la faire, on la fera", souligne-t-il. Les vaccins contre le covid souffrent aussi de leurs insuffisances. Comme l'explique Ghislaine de 82 ans, ils n'empêchent ni de le contacter, ni de le transmettre. "Le vaccin ne marche pas très bien mais bon, peut-être que je le ferai mais pour l'instant non je ne suis pas décidé, je n'ai pas confiance du tout", affirme-t-elle.

Pour rappel, le délai recommandé entre deux injections est de trois mois pour les plus de 80 ans et de six mois pour les plus de 60 ans.