Covid-19, grippe : Braun veut «accélérer» la vaccination des plus fragiles

Le ministre de la Santé François Braun a appelé mardi à "accélérer" la vaccination contre le Covid-19 et la grippe, en particulier des personnes âgées et fragiles, les dernières campagnes n'ayant pour l'instant "pas atteint" leurs objectifs. "Vous êtes fragiles, vous avez plus de soixante ans, il faut se faire vacciner contre la grippe, il faut se faire vacciner contre la Covid", a déclaré le ministre de la Santé en visite dans l'Ehpad Albert du Bosquiel, à Bondues (Nord), au jour de l'ouverture de la vaccination contre la grippe à tous, après une phase réservée aux publics prioritaires.

"On peut se faire vacciner des deux en même temps. C'est se protéger, et pour les soignants, c'est protéger les plus fragiles", a insisté le ministre, soulignant que "le risque Covid-19 est loin d'être écarté". Un "ralentissement" de l'épidémie est bien constaté "depuis trois semaines environ avec 260 cas pour 100.000 habitants" mais, "pour autant, il y a encore des décès, il y avait cent décès hier en France", a-t-il déploré.

"Nous sommes en dessous des objectifs"

"On ne peut plus accepter que des gens meurent du Covid parce qu'on a été négligents ou qu'ils ne se sont pas fait vacciner", a-t-il mis en avant. "Clairement nous sommes aujourd'hui en dessous des objectifs": "à peu près 10-15% des personnes cibles seulement sont vaccinées" contre le Covid-19, a-t-il regretté.

Concernant la grippe, les chiffres sont également "inférieurs à ce que nous attendons", a-t-il dit. "Les recommandations de l'OMS, c'est 75% de la population cible" vaccinée, or en France "depuis plusieurs années nous sommes en dessous", pourtant "on meurt aussi de la grippe, tous les ans". La "double vaccination" contre les deux maladies "permet d'avoir un taux meilleur. Cette année nous avons 190.000 personnes qui ont eu les deux en même temps", a observé M. Braun.