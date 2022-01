Covid : pourquoi la peur d'être contaminé est plus importante chez les personnes obèses

Depuis deux ans, Catherine vit chaque jour dans l’angoisse. À 55 ans, malgré ses trois doses de vaccin anti-Covid, son obésité l’oblige à vivre isolée pour éviter une infection. Selon le ministère de la Santé, 47% des patients Covid entrant en réanimation sont obèses. Il s'agit d'un facteur dit de comorbidité, alors depuis le début de la pandémie, certaines personnes en situation d'obésité ont peur d'être infectées, à l'image de Catherine, et de se retrouver en réanimation.

La crainte de ne pas être correctement soigné

"Quand on va faire les courses, je ne vous raconte pas le stress", lance Catherine, oppressée au quotidien par le Covid-19, au micro d'Europe 1. "Les amis, les sorties... On ne peut pas se réunir. On se sent désociabilisé", regrette-t-elle, le moral au plus bas ces dernières semaines.

La santé mentale des personnes obèses a été ébranlée par la pandémie. Alexandra Tubiana, psychologue spécialiste des troubles alimentaires, l'a constaté dans son cabinet à Nancy : "Toute personne en état d’obésité est dans un état de stress important, en se disant 'Moi j’ai plus de risque que les autres'". Ce qui entraine "une grande difficulté à gérer ce stress et donc une aggravation des troubles", explique le psychologue. À cela s'ajoute la crainte de ne pas pouvoir être correctement soigné, souligne Alexandra Tubiana, car souvent, les lits, les tensiomètres ou les lèves-personnes ne sont pas adaptés aux personnes obèses.