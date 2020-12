Premier week-end de départs en vacances : 750.000 voyageurs attendus dans les gares

Les Français sont nombreux à vouloir se mettre au vert pendant les vacances de fin d'année qui ont débuté vendredi, après un automne et un début d'hiver bien morose, marqués par la seconde vague de contaminations au Covid-19. Il suffit de regarder du côté des trains pour s'en rendre compte, avec plus de 750.000 voyageurs qui sont attendus pour ce premier week-end de grands départs, un chiffre proche des 850.000 enregistrés en temps normal.

Eviter les rassemblements en gare

La SNCF, qui avait réduit son trafic de 75% pendant le confinement, a remis tous ses trains en circulation, soit 600 TGV par jour, et plus de 7.000 TER. Les trains sont déjà remplis à 70% en moyenne.

Face à la crainte des trains bondés, la SNCF rappelle que les masques sont obligatoires en gares et à bord du train. Pour tenter de limiter l'affluence, les trains vont être affichés beaucoup plus tôt que d'habitude 30 à 40 minutes avant le départ, ce qui évitera les attroupements devant les panneaux d'affichage.

Voyager après le couvre-feu

Pour rappel, si vous avez un train qui arrive après 20 heures, heure de début du couvre-feu, vous avez le droit de circuler. Il faut juste vous munir de votre billet de train et d'une attestation. Par ailleurs, la SNCF confirme que les billets restent échangeables et remboursables gratuitement jusqu'au 4 janvier. Enfin, si vous étiez tentés par un départ à la dernière minute, sachez qu'il reste plus d'un million et demi de billets en vente pour ces vacances de fin d'année.