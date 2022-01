Covid-19 : face à la forte demande de masques FFP2, les fabricants s'organisent

Depuis le début de l’année, les commandes se succèdent chez les fabricants de masques FFP2 . L’entreprise Valmy Industries, basée près de Roanne dans la Loire, devrait même consacrer 75% de son activité à la fabrication de masques FFP2 dans les semaines à venir, en raison de la progression du variant Omicron .

Des demandes "de partout"

"On savait pertinemment, à cause du nouveau variant, que la demande allait peut-être augmenter. Et c'est ce qui s'est passé. Là, vraiment, depuis lundi, ça n'arrête pas. On a des demandes vraiment de partout, pour des hôpitaux, des grands groupes, des laboratoires ou des distributeurs dans le médical", annonce Esteban Vaz, responsable des ventes chez Valmy Industries.

Vers une généralisation du FFP2 ?

Du coup, pas le choix pour l'entreprise que de changer son organisation. "On espère, d'ici la semaine prochaine, à peu près une dizaine de nouveaux venus pour renforcer les équipes de production. Et puis après, il va falloir bien sûr attendre les futures annonces du gouvernement sur, peut-être, la généralisation du FFP2. On est aussi dépendant de ça", conclut le responsable.