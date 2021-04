Faut-il désormais privilégier les masques FFP2 contre le Covid-19 ?

DÉCRYPTAGE

Plus filtrants que les masques chirurgicaux classiques, les masques FFP2 sont notamment utilisés par les soignants, et ont d'ailleurs été rendus obligatoires dans certains pays dans les commerces et les transports comme en Autriche, face à l'émergence de variants du Covid-19 plus contagieux. Mais en France, peuvent-ils être achetés par des civils ? C'est la question que se pose Thibault, un auditeur d'Europe 1, qui aimerait pouvoir bénéficier de cette protection renforcée quand il rend visite à un proche âgé et pas encore vacciné. Dans Sans Rendez-vous, le docteur Jimmy Mohamed lui a rappelé que ces masques sont désormais en vente aussi bien dans les pharmacies que sur internet.

La question de Thibault

Les civils peuvent-ils acheter des masques FFP2 ou s'en faire prescrire ? Cette protection vous paraît-elle pertinente, notamment si je rends visite à un proche âgé et pas vacciné ?

La réponse de Jimmy Mohamed

Les masques FFP2 ont une caractéristique principale : ils sont plus filtrants que les autres. Ils vont plus filtrer les petites particules, alors que dans le masque chirurgical classique, ça marche très bien, bien sûr, mais un tout petit peu moins. Et alors qu'il y a un peu plus de fuites avec un masque chirurgical, le masque FFP2 est beaucoup plus hermétique.

En temps normal, lorsque vous êtes par exemple en train de faire vos courses ou que vous mangez dehors, un masque chirurgical suffit. En revanche, dans certaines situations, notamment médicales, un masque FFP2 est recommandé.

Ils sont plus chers que les masques chirurgicaux.

Ces masques sont en vente pour tous en pharmacie ou sur internet. Le coût est en revanche différent que pour un masque classique. Comme les FFP2 sont plus performants, ils sont plus chers. Il faut compter à peu près deux euros le masque, et ça peut aller jusqu'à 3 euros, alors qu'une boite de 50 masques chirurgicaux va coûter 5 euros.

Et puis, si vous n'avez pas les moyens pour acheter les masques, vous pouvez les avoir gratuitement sur prescription médicale après 65 ans, si vous faites de l'hypertension, du diabète, si vous êtes un aidant. Et si vous êtes dans une précarité économique, vous avez l'aide médicale d'État, une aide complémentaire santé, et vous pouvez aussi en avoir gratuitement. Personne n'est mis sur le côté de la route.

Il est possible de s'en faire prescrire gratuitement.

Concernant Thibault, qui va aller visiter une personne âgée, il peut garder son masque chirurgical. S'il en porte un et que son parent aussi, il n'y a aucun problème. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un masque FFP2 si la personne en face de vous porte un masque. En revanche, si vous êtes dans des situations comme dans le train, où des gens ne portent pas très bien le masque, dans le métro bondé, dans une salle de cours, on peut se dire qu'un masque FFP2 est plus intéressant.

Par ailleurs, on rappelle que la meilleure des protections pour les personnes âgées est de faire en sorte qu'elles se fassent vacciner le plus vite possible.