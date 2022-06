Covid-19 : comment expliquer la hausse des cas en France ?

On pensait en avoir fini au moins pour cet été, mais le nombre de cas de Covid repart à la hausse. Il y a eu plus de 21.000 cas recensés ce dimanche, contre 16.000 dimanche dernier. Cela représente une hausse de 25% en 7 jours. Comment expliquer ce rebond épidémique ? Plusieurs raisons expliquent ces chiffres. D'abord le retour complet à la vie normale depuis presque un mois et la fin du masque obligatoire, dit le professeur Didier Pittet, infectiologue aux hôpitaux universitaires de Genève.

La fin du masque obligatoire en question

"Les masques, plus personne n’en utilisent, et puis la distance sociale n'est plus respectée. En plus de cela, toutes les activités ont repris, alors le virus va évidemment circuler", lance-t-il.

Les sous-variants d'Omicron, BA4 et BA5 pourraient aussi être responsables de ce rebond de l'épidémie, analyse Yves Buisson, président de la cellule Covid de l'Académie de Médecine : "Le BA5 est plus contagieux que le BA2. Compte tenu du fait qu’il est plus contagieux, il échappe un peu mieux à l’immunité post-vaccinal donc on va sans doute continuer de voir cette recrudescence de nouveaux cas dans les semaines qui viennent", explique le professeur.

Les hospitalisations vont augmenter dans les prochains jours

Selon le scientifique, il s'agirait plus d'une vaguelette que d'une vague. D'ici à une dizaine de jours, les hospitalisations devraient aussi augmenter mais l'impact sur les hôpitaux devrait être minime.