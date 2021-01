Covid-19 : 71.998 morts en France, la circulation du virus reste forte

Selon les données de Santé publique France le nouveau bilan de l'épidémie de coronavirus s'établit à 71.998 décès en France. C'est 346 de plus que lors du précédent bilan. Le nombre de nouveaux cas positifs recensés quotidiennement continue d'être à un niveau d'élevé. La pression hospitalière semble s'accentuer puisque les hospitalisations et réanimations sont en hausse pour la seconde journée consécutive.

La pression hospitalière s'accentue

On recense 25.735 patients hospitalisés pour une infection au coronavirus, soit 49 de plus que la veille. Les données des services de réanimation sont, elles aussi, légèrement à la hausse. Mercredi, le nombre de patients en réanimation avait atteint son plus haut niveau depuis mi-décembre. Avec vingt-quatre nouveaux patients en 24 heures, pour un total de 2.876, la hausse se poursuit donc lentement.

Au total, 22.848 nouveaux cas positifs ont été recensés en 24 heures sur le territoire français. Un chiffre légèrement inférieur à celui de mercredi mais qui reste très élevé. Le taux de positivité des tests est lui stable à 6.67 % depuis le 17 janvier.