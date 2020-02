Coronavirus : les personnes revenant du nord de l'Italie invitées à rester chez elles

Pas d'école ni de sorties "non indispensables". Des mesures de précautions gouvernementales ont été annoncées lundi pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus en France. Les autorités ont émis une série de recommandations pour les personnes revenant des deux régions italiennes touchées par le nouveau virus, la Lombardie et la Vénétie, leur demandant notamment d'éviter "toute sortie non indispensable". Les enfants de retour de ces régions "ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l'école, au collège ou au lycée", précisent les recommandations.

Un courrier à tous les chefs d'établissements

En milieu de semaine dernière, le rectorat de Paris avait envoyé un courrier à tous les chefs d'établissements scolaires, leur demandant de mettre en place des restrictions d'accès, selon France Info. Celles-ci concernaient dans un premier temps les "adultes et élèves qui ont séjourné et qui sont revenus de Chine". La multiplication des cas de Covid 19 en Italie, passés de 6 à 219 en quatre jours, a poussé les autorités à étendre cette recommandation à toute la France.