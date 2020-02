CARTE - Coronavirus : le point sur l'épidémie pays par pays

Le Covid-19 prend de l'ampleur. Alors que l'organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé, vendredi, que la "fenêtre" pour enrayer l'épidémie du nouveau coronavirus "se rétrécit", cette dernière touche désormais une trentaine de pays et de territoires à travers le monde. Europe 1 fait le point ce mardi, pays par pays, sur l'évolution d'une situation face à laquelle il n'est pas encore "trop tard" pour agir, selon Yazdan Yazdanpanah, infectiologue à l’hôpital parisien Bichat.

L'Asie paye le plus lourd tribu

Berceau de l'épidémie, la Chine continentale, et plus particulièrement la ville de Wuhan et sa région du Hubei, est le pays le plus touché par le coronavirus. Au moins 80.000 personnes ont été contaminées, et 2.699 patients en sont morts selon le dernier bilan disponible ce mardi 25 février. Désormais pire que l'épidémie de Sras, dont la Chine avait déjà l'épicentre, Xi Jinping a déclaré que le coronavirus constitue "la plus grave urgence sanitaire" à frapper son pays depuis la fondation du régime communiste en 1949. Par ailleurs, deux morts ont été signalés dans le territoire chinois semi-autonome de Hong Kong où au moins 81 cas ont été enregistrés. Et dix cas ont été signalés à Macao.

Le coronavirus s'est également répandu en Corée du Sud en infectant 893 personnes, et en tuant huit patients. Le nombre de cas a bondi ces derniers jours, notamment dans la ville de Daegu, au sud-est, où des centaines de fidèles d'une secte chrétienne ont été contaminés.

De son côté, le Japon dénombre plus de 160 cas et cinq morts, dont quatre issus du paquebot Diamond Princess décédés à l'hôpital. Plus de 630 personnes ont contracté le coronavirus à bord de ce navire, qui a été placé en quarantaine début février. Des centaines de passagers ont été autorisés à débarquer cette semaine après des tests négatifs. Le Japon a reconnu qu'une vingtaine avaient pu quitter le paquebot sans passer tous les contrôles requis. Dans la région, de nombreux pays recensent des dizaines de cas et parfois quelques victimes, comme Taïwan (30, et un mort), la Malaisie (22), Singapour (90), la Thaïlande (35), ou encore le Vietnam (16). Le virus est également présent au Népal (1), au Sri Lanka (1), au Cambodge (1), et en Inde (3). À noter que l'Australie a également dénombré 22 infections, dont deux évacués du Diamond Princess.

Une carte en temps réel pour voir l'évolution du coronavirus Mise au point par des chercheurs de l’université américaine Johns-Hopkins, une carte répertorie tous les cas confirmés de Covid-19 à travers la planète, mais aussi ceux suspectés, en temps réel. Mais elle est également accompagnée de plusieurs compteurs qui informent sur le nombre de victimes...et de personnes guéries.

Au Moyen-Orient, l'Iran est le pays le plus touché

Moins médiatisés, les pays du Moyen-Orient sont bels et bien touchés par le Covid-19. L'Iran est d'ailleurs le pays qui enregistre le plus grand nombre de décès dû au coronavirus en dehors de Chine, avec 15 victimes et 64 cas, soit une mortalité d'une personne sur cinq. Une situation qui a poussé le Pakistan, la Turquie et l'Afghanistan à fermer leurs frontières avec Téhéran, et à interdire les voyages en provenance ou à destination de l'Iran, dimanche. Parallèlement à ces décisions, la Jordanie a proclamé l'interdiction d'entrée sur son territoire de toute personne venant de Chine, d'Iran et de Corée du Sud, sauf ses propres ressortissants. Israël a pour sa part annoncé avoir détecté deux cas, et le Liban un, tandis que les Émirats arabes unis en dénombrent 13. Un premier cas a été annoncé en Irak, lundi. Cinq contaminations ont aussi été officialisées au Koweït et deux au Bahreïn.

Par ailleurs, sur le continent africain, seul l'Egypte est touchée, avec un patient infecté.

En Europe, la situation évolue rapidement

Alors qu'un troisième avion en provenance de Wuhan est arrivé vendredi en rapatriant 28 de ses ressortissants, la France est relativement épargnée par le coronavirus. Douze cas ont été formellement identifiés jusqu'à présent, et onze sont désormais saufs, même si le premier mort hors d'Asie a été recensé à Paris, le 15 février dernier.

La situation s'est en revanche très rapidement dégradé ces derniers jours en Italie. Le virus s'est introduit en Lombardie, avant d'infecter 229 personnes et de faire sept morts, les premiers européens. Face à cette propagation éclair, le gouvernement italien a adopté vendredi soir en conseil des ministres un décret-loi qui isole une dizaine de villes de Lombardie autour de Codogno, à 60 kilomètres de Milan. Quelque 50.000 habitants ont désormais interdiction de sortir des foyers de contamination, tandis que les autorités ont mis fin au carnaval de Venise.

Sur le reste du continent, l'Allemagne dénombre 16 cas, le Royaume-Uni 13, et la Russie 2, tandis que la Belgique, l'Espagne la Finlande et la Suède oscillent entre une et trois contaminations. De l'autre côté de l'Atlantique, seuls le Canada (9 cas), et les Etats-Unis (53 cas, dont 18 en provenance du Diamond Princess) semblent pour le moment atteints.