Coronavirus : comment va s'organiser la campagne de vaccination ces prochaines semaines ?

INTERVIEW

Face aux critiques, le gouvernement promet d'accélérer la cadence de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Alors que l'exécutif est pointé du doigt pour le faible nombre de vaccins administrés, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a ainsi annoncé dans le Parisien dimanche une accélération de l'arrivée des doses chaque semaine et un renforcement des moyens pour les transférer aux Ehpad. Invité d'Europe 1, Aurélien Rousseau, directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, précise l'organisation des opérations pour les prochaines semaines.

La priorité est de "préparer le déploiement de la vaccination dans les Ehpad", et d'aller "vers les personnes les plus à risque", assure-t-il. "Notre cible est de vacciner un million de personne d'ici la fin du mois de janvier, notamment dans 8.000 Ehpad du pays, 700 en Île-de-France". Ainsi, poursuit Aurélien Rousseau, "à partir de cette semaine, tous les Ehpad vont avoir la date à partir de laquelle les vaccins seront livrés et vont organiser la vaccination". "C'est une opération très lourde logistiquement, mais préparée depuis plusieurs semaines", dit-il encore.

"Accélérer la vaccination des professionnels de santé de plus de 50 ans"

"Simultanément, nous allons accélérer la vaccination des professionnels de santé de plus de 50 ans, qui était initialement prévue en phase 2, et que nous allons lancer dès cette semaine", indique le directeur de l'ARS d'Île-de-France. "À partir de mardi, dans chaque département, il y aura un centre de vaccination adossé à un établissement de santé, qui accueillera les professionnels de santé, notamment libéraux, qui voudront se faire vacciner."

Puis, dans la phase ultérieure, comment s'organisera au niveau local la vaccination des cibles prioritaires comme les administrés ? "Au cours du mois de janvier, on va aussi ouvrir des centres de vaccination ambulatoires", répond Aurélien Rousseau. Mais, précise-t-il, il faudra toutefois composer avec la contrainte de conservation des doses en dessous d'une certaine température. "On a de quoi déployer ces centres (...) mais le vaccin disponible se conserve à -80 degrés et on a cinq jours pour l'administrer une fois décongelé. On ne veut pas perdre trop de doses, donc on va respecter les priorités fixées".