Coronavirus : à Paris, le défi d'un dépistage massif

Les jours se suivent et se ressemblent sur le front de l’épidémie du coronavirus en France, qui a enregistré ces dernières 24 heures près de 500 nouvelles contaminations. Pour contenir au plus possible le Covid-19 et sa possible deuxième vague, les autorités entendent multiplier le nombre de tests. Actuellement, 600.000 tests PCR sont réalisés chaque semaine sur le territoire. Mais les épidémiologistes estiment qu’il faut aller encore plus vite pour avoir une meilleure vision d’ensemble de la circulation du virus.

En ce sens, la mairie de Paris a annoncé lundi la mise en place d’une campagne massive de dépistage pour tous les écoliers à partir de la rentrée. Une dizaine de grandes tentes blanches seront donc déployées dès la rentrée scolaire devant les mairies d’arrondissement. À l’intérieur de ces structures, tous les écoliers et les professeurs, ainsi que les parents d’élèves qui en font la demande, seront testés.

"L’objectif est d’inciter massivement à faire le test"

Au total, plusieurs centaines de milliers de tests devront être réalisés en quelques jours. Une mission quasi-impossible, reconnaît auprès d'Europe 1 Anne Souyris, adjointe à la mairie de Paris en charge de la Santé. "Evidemment, on ne peut pas tester tout le monde en une semaine. En revanche, on peut inciter les familles à se rendre en laboratoire. Elles ne sont pas obligées de venir dans ces barnums", explique-t-elle. "L’objectif est d’inciter massivement à faire le test. Tout le monde doit se sentir concerné", martèle cette responsable.

L’objectif de cette campagne massive est surtout d’avoir une photographie de la circulation du virus au retour des vacances, pour éviter de nouveaux clusters dans les écoles. Pour pratiquer le plus de tests possibles, la mairie de Paris aura besoin de bras, beaucoup de bras. La municipalité devrait donc s’appuyer sur les secouristes et les étudiants en médecine.