Coronavirus : 61.978 morts en France, la circulation du virus reste importante

La France a enregistré 14.929 nouvelles contaminations au coronavirus sur les dernières 24 heures selon les chiffres publiés par Santé publique France mercredi, très loin de l'objectif que s'était fixé le gouvernement pour la mi-décembre il y a quelques semaines.

Ce chiffre est "minimal et non consolidé" à cause de difficultés "dans la remontée des résultats de tests", fait savoir Santé publique France.

Le nombre de patients en réanimation en baisse

Le nombre de patients en services de réanimation ou de soins intensifs est en baisse rapport à mardi, à 2.710, soit 18 patients de moins en 24 heures. Au total, 24.884 malades du Covid-19 sont hospitalisés, soit 80 patients de moins en 24 heures.

276 nouveaux décès à l'hôpital ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. 61.978 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie, dont 42.783 à l'hôpital.

Les autorités sanitaires craignent que les fêtes de fin d'année entraînent un rebond de l'épidémie. En France, les premiers vaccins doivent être administrés dimanche. La stratégie française prévoit de vacciner en priorité les personnes âgées en Ehpad et les travailleurs de ces résidences présentant des facteurs de risque, soit environ 1 million de personnes.