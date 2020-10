Coronavirus : 32.299 morts, plusieurs indicateurs se dégradent

Les indicateurs continuent de se dégrader en France. 5.084 cas de Covid-19 ont été détectés au cours des dernières 24 heures, selon Santé Publique France. Un chiffre en net repli par rapport aux plus de 17.000 cas détectés samedi, différence imputable à la fermeture dominicale des laboratoires. 32.299 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie en France, dont 70 au cours des dernières 24 heures.

8,6% de tests positifs

La proportion de tests positifs par rapport aux tests effectués ne fait que grimper : elle a atteint lundi 8,6%, contre 4,5% environ il y a un mois. Sur les sept derniers jours, 7.294 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 1415 en réanimation. 66 départements sont désormais en situation de vulnérabilité élevée.

La pandémie a fait au moins 1,037 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi. Plus de 35,2 millions de cas ont été officiellement comptabilisés. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (209.734), devant le Brésil (146.352), l'Inde (102.685), le Mexique (79.088) et le Royaume-Uni (42.350).