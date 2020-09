Coronavirus : 31.045 morts, près de 9.800 nouveaux cas en 24h

L'épidémie de coronavirus continue de progresser en France. La pandémie a fait 31.045 morts au total dans le pays, dont 46 en 24h, selon le dernier bilan publié mercredi soir par les autorités. Le nombre de nouvelles contaminations est également en hausse, avec 9.784 nouveaux cas en 24h. Près de 8.000 nouvelles contaminations avaient été enregistrées mardi, et plus de 6.000 lundi. Le record de contaminations avait été atteint samedi avec plus de 10.000 cas enregistrés en 24 heures. Le taux de positivité (nombre de personnes testées positives par rapport au nombre de personnes testées) reste à 5,4%.

Hausse des hospitalisations

2.976 malades du Covid ont été hospitalisés sur les 7 derniers jours, soit plus de 250 par rapport aux chiffres annoncés la veille, a indiqué le service public de santé. Dans les dernières 24 heures, 649 nouveaux patients ont été hospitalisés, confirmant une courbe ascendante (545 lundi et 642 mardi). Quelque 508 malades se trouvaient mercredi soir en réanimation où l'on traite les cas graves (contre 479 la veille), dont 100 admis ces dernières 24 heures, alors qu'il y avait environ 50 nouvelles admissions en réanimation début septembre.

