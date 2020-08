Comment augmenter les capacités françaises de dépistage du Covid-19 ?

Trouver un rendez-vous dans la journée pour un test Covid-19 est aujourd’hui quasiment impossible. Il faut bien souvent attendre plusieurs jours. Le personnel dans les laboratoires n'est pas suffisant, en particulier en cette période de congés. De plus, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire tester. Les raisons vont du départ en vacances, les compagnies aériennes exigent parfois la présentation d’un test négatif, à la réunion de famille ou tout simplement la suspicion d’une infection. La demande explose et les capacités ne sont pas suffisantes.

Le problème devra néanmoins être réglé, ne serait-ce que pour remonter les chaînes de contaminations. Des solutions existent : le site internet sante.fr a d’ores et déjà été mis en place par le gouvernement. Il permet, en fonction de la zone géographique, d’avoir la liste des laboratoires réalisant les prélèvements et même de prendre rendez-vous en ligne.

Des tests chez les médecins et les pharmaciens ?

La rentrée risque néanmoins de créer de véritables embouteillages à l’entrée les laboratoires si survient une nouvelle épidémie de grippe ou de n'importe quel autre virus. Plusieurs mesures peuvent être envisagées : il est par exemple possible d’exiger des médecins généralistes qu’ils disposent d’écouvillons pour pouvoir faire le test directement au cabinet sans passer par le laboratoire.

Par ailleurs, il faudra étudier la faisabilité des tests chez le pharmacien pour les personnes qui ne seraient pas malades ou pour les cas contacts. Enfin, les tests salivaires qui ont un temps été évoqués permettraient d'avoir un résultat en seulement une ou deux heures et d'éviter un test PCR douloureux. Dans le cas où ils seraient négatifs, les individus testés pourraient retourner travailler et les enfants pourraient être remis en collectivité.

Le chantier n'est donc pas encore complètement terminé. L'Allemagne a quant à elle généralisé les tests au retour dans le pays, après le départ en vacances des nationaux.