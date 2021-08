Sport : ces quatre idées reçues qui nuisent à notre santé

DÉCRYPTAGE

Comme les mauvaises habitudes, les fausses bonnes idées en matière de sport ont la peau dure. On entend en effet toujours tout et son contraire quand il s'agit d'activité physique. La transpiration qui ferait maigrir, la course à pied qui serait mauvaise pour le dos ou encore les étirements qui préviendraient l'apparition des courbatures… Autant d'idées reçues qui nuisent aux pratiques sportives des Français, perdus dans un flot d'injonctions contradictoires. Mais il n'est pas trop tard pour commencer la rentrée au top de sa forme et bien informé, grâce au chroniqueur Jean-Marc Delorme qui remet les pendules à l'heure dans l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1.

La transpiration fait maigrir

"Les personnes qui continuent de penser ça ont tout faux. C'est simple : lorsque vous suez, vous perdez de l’eau que vous reprendrez immédiatement après vous êtes hydraté post-effort. Car la transpiration vient en fait de la thermorégulation, c'est-à-dire que le corps change de température en fonction de l'intensité de l'effort fourni. Le corps humain étant composé à 60% d'eau et il est absolument aberrant de voir des gens qui font du sport avec des tenues de sudation, qui sont fabriquées en matière non respirable. Ça n'a seulement que quelques bienfaits mais si on continue, on peut arriver à la déshydratation et on commence à perdre des acides aminés. C'est dangereux pour le fonctionnement musculaire. Et puis, lorsque notre corps manque d'eau, on a des crampes, des claquages… 1% de déshydratation équivaut à 10% de perte de capacité physique. Vous l'avez compris, il faut donc boire dès que l'on transpire."

La course à pied est mauvaise pour le dos

"C'est une excuse pour ne pas aller courir car la course à pied est vraiment une excellente activité pour se muscler le dos. D'après une étude australienne de la Belavy Deakin University datant de 2017, une course à 9 km/h permettrait de réhydrater un petit peu les disques intervertébraux, les rendant ainsi plus épais. Elle permet aussi de renforcer tous les muscles entourant la colonne vertébrale. Il faut néanmoins courir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec de bonnes chaussures et en ayant une technique de course adaptée."

Il faut faire des abdos pour perdre la graisse sur le ventre

"L’effet 'BBQ' ne fonctionne pas ! Les abdominaux sont composés des transverses, des grands droits, petits obliques et grands obliques. Faire des abdos comme nous les connaissons, de manière traditionnelle, sur les relevés de tronc, est un effort concentrique, autrement dit les muscles abdominaux vont grossir sans pour autant retirer la graisse déjà présente. Vous obtiendrez donc les tablettes de chocolat ainsi que la mousse, qui restera ! Et à coup sûr vous paraîtrez plus volumineux au niveau du ventre, ce qui n'est pas vraiment l'effet escompté… Pour faire disparaître cette graisse abdominale, vous devrez gérer votre alimentation, faire des exercices coûteux en calories, et vous pourrez accompagner cela d’exercice de gainage qui eux, solliciteront les fibres du muscle transverse et réduiront votre périphérie abdominale."

Les étirements sont nécessaires pour avoir moins de courbatures

"Les étirements vont permettre de replacer les fibres musculaires à leur longueur initiale. Lorsque nous avons des courbatures, celles-ci viennent d’une contraction que nous appelons excentrique, dite de freinage, et cette contraction casse des fibres. En aucun cas les étirements ne peuvent réparer des fibres cassées. En revanche, 30 à 45 secondes d’étirement par groupe musculaire permettront d’éliminer les raideurs. Il est même souvent conseillé d’attendre 48 heures avant de pratiquer les étirements en cas de gros efforts excentriques. En cas de courbatures, qui apparaîtront généralement 48 heures après l’exercice, soyez patients, votre corps se charge du reste."