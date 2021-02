Comment éviter que la colère nous ruine le moral (et la santé) ?

Pendant cette crise du coronavirus, les jeunes sont en colère en raison, notamment, de leur précarité. Une colère qu'ils doivent exprimer, selon Jimmy Mohamed, car la refouler n'est pas bon ni pour le moral ni pour la santé. Mais comment reconnaître et exprimer une colère saine et ponctuelle ? À l'occasion de la semaine #Europe1Solidaire consacrée à la jeunesse, le docteur Jimmy Mohamed a donné quelques conseils sur Europe 1 jeudi.

La colère ponctuelle est une réaction normale

"On vit dans une société où il est préférable de ne pas montrer ses sentiments, notamment la colère. Or, on a tendance à croire que la colère est une émotion qui ne devrait pas exister ou en tout cas, qu'on ne devrait pas exprimer. Sauf que cette colère est une réaction normale et elle est saine face à une injustice, un échec ou même une frustration.

Quand on est enfant, nos parents nous apprennent à l'apprivoiser, parfois même à la réfréner. Sauf que cette colère est un réflexe de défense. Cette énergie ne doit pas être refoulée. Le fait de reconnaître une situation comme intolérable va nous pousser à rechercher des stratégies, notamment pour y mettre fin.

Parler, écrire, utiliser des couleurs...

Évidemment, je vous parle de la colère positive et ponctuelle, pas de celle qui va s'accompagner d'agressivité. La première chose que vous pouvez faire est d'en parler à un proche, un ami et de la verbaliser. Si c'est trop compliqué pour vous, car certains sont pudiques, vous pouvez l'écrire, à la manière d'un journal intime. L'écriture peut vous aider. Si jamais cela vous pose problème, ça paraît tout bête, mais n'hésitez pas à choisir une couleur tous les jours pour exprimer ce que vous ressentez. Ça peut être le rose quand vous êtes de bonne humeur, le rouge quand vous êtes énervé. Le simple fait de la choisir va permettre de la verbaliser dans votre cerveau.

Faire du sport et... se disputer

Vous pouvez aussi utiliser cette énergie, par exemple avant d'aller faire un peu de sport, avant de courir. Une étude anglaise montre que l'idéal serait de s'énerver, voire même de marmonner quelques insultes avant un effort physique. Évidemment, n'ayez personne dans votre entourage à ce moment-là...

Enfin, pour ceux qui sont en couple et même si cela peut sembler contre-intuitif, dites à ceux avec qui vous êtes ce qui ne va pas. Les études montrent que la politique de l'autruche n'est pas bonne pour la relation et que les couples qui se disputent ont dix fois plus de chances de vivre une relation heureuse que les autres. Des disputes avec modération, bien sûr, car sinon vous allez m'en vouloir et vous aurez bien raison."