Comment mesurer sa fréquence cardiaque et mieux surveiller son cœur ?

Tous les matins sur Europe 1, du lundi au vendredi, le docteur Jimmy Mohamed vous livre astuces et bons conseils pour prendre soin de votre santé et s'occuper des petites infections du quotidien. Dans cette chronique, il nous explique pourquoi surveiller de temps en temps sa fréquence cardiaque permet de savoir si notre cœur fonctionne correctement.

Qu'est ce que la fréquence cardiaque et comment la mesurer ?

"C'est le nombre de battements par minute, la vitesse à laquelle bat votre cœur. Il bat en général de 60 à 100 battements au repos. Pour mesurer correctement sa fréquence cardiaque, il faut être au repos, non stressé, à distance d'une consommation de cigarette, de café ou de tout autre excitant. Vous pouvez la mesurer avec un tensiomètre, une montre connectée ou manuellement, en prenant votre pouls au poignet, avec l'index et le majeur. Comptez le nombre de pulsations sur trente secondes, et multipliez ce chiffre par deux pour avoir le nombre de battements par minute.

Que signifie une fréquence plutôt basse ?

Si votre fréquence cardiaque est aux alentours de 60 battements par seconde, cela signifie que vous êtes plutôt en bonne santé. Les grands sportifs ont des fréquences cardiaques assez basses, cela indique que leur un cœur n'a pas besoin de battre très vite pour parvenir à propulser beaucoup de sang dans l'ensemble de l'organisme.

Faut-il s'inquiéter d'une fréquence trop haute ?

À l'inverse, si votre fréquence cardiaque dépasse les 80-90 battements par minute, cela peut vouloir dire que vous n'êtes peut-être pas en bonne santé. Les études montrent que cela est associé à une augmentation des risques cardio-vasculaires.

Attention, ne vous alarmez pas trop vite. De nombreux facteurs peuvent faire varier la fréquence cardiaque : une mauvaise nuit, une dispute... Faites la vérifier par votre médecin pour être sûr. Cela peut aussi vouloir dire que vous manquez d'exercice physique car, on a tendance à l'oublier, le cœur est aussi un muscle qu'il faut entretenir. Certains aliments sont bons pour le cœur aussi, comme nous vous l'expliquions dans notre article ici."