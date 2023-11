Comment calculer sa date d’accouchement ?

PODCAST

C’est lors de la première échographie, que l’on appelle également "échographie de datation" (réalisée en général lors du deuxième mois de grossesse), que le médecin calcule et communique la date prévue de l’accouchement. En général, celui-ci mesure le fœtus pour estimer l’âge de la grossesse de manière plus précise… mais il est également possible de calculer soi-même sa date d’accouchement. Cette date n'est dans tous les cas qu’une simple estimation… bien que très utile !

Calculer la date d’accouchement en connaissant la date de conception. Il est parfois difficile d’estimer la date exacte de la conception d’un enfant mais lorsque celle-ci est connue, l’estimation peut être d’autant plus précise et le calcul est plus simple. Il suffit d’ajouter 266 jours à partir de cette date de conception.

Calculer la date d’accouchement sans connaître la date de conception. Dans la plupart des cas, la date de conception ne peut être affirmée de façon tout à fait certaine. Ici, les calculs sont donc un petit peu plus complexes. Pour cela, il est utile de se souvenir de la date du premier jour des dernières règles, puis y ajouter 15 jours (ce nombre de jours correspondent à l’ovulation qui survient, en théorie, le 14ème jour du cycle) puis enfin, ajouter les 39 semaines de grossesse. À noter que les nouveau-nés viennent en général au monde après 39 à 41 semaines de gestation.

Les facteurs limitant l’exactitude de la date prévue d’accouchement (DPA). Bien que cette date soit approximative, elle donne un ordre d’idée, à quelques jours ou semaines près, afin de se préparer à l’arrivée de l’enfant. Mais elle peut parfois être biaisée par plusieurs facteurs. D’abord, de nombreuses femmes n’ont pas des cycles menstruels réguliers. Ainsi, la date d’ovulation ne survient pas forcément le 14ème jour du cycle. De même, il se passe plus ou moins de temps entre l’implantation de l’embryon dans la paroi utérine, et la fécondation. De la même manière, si l’on se base sur une date de conception, celle-ci peut être également biaisée puisque les spermatozoïdes peuvent survivre plusieurs jours dans les voies génitales féminines et ainsi féconder l’ovule jusqu’à 4 ou 5 jours après le rapport sexuel.