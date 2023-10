PODCAST

Entre 15 et 20 % des jeunes mères sont touchées par la dépression post-partum en France. Contrairement au "baby-blues" qui survient régulièrement lors de la chute d’hormones constatée après la naissance et ne dure que quelques jours, la dépression post-partum est une pathologie plus lourde, souvent invalidante et qui s’installe pendant plusieurs semaines. Pour la prévenir au maximum, la sage-femme Anna Roy donne ses conseils dans l’épisode "La déflagration dans la vie psychique" dans le podcast "Sage-Meuf" produit par Europe 1 Studio.

Prévenir la dépression post-partum avant l’accouchement. "J'ai une très bonne nouvelle, la plupart de ces dépressions sont totalement évitables !", rassure la sage-femme Anna Roy. La dépression post-partum survient en général deux semaines après l’accouchement et peut se manifester durant toute la première année après la naissance. Pour la sage-femme Anna Roy, la façon dont se déroule l’accouchement joue un grand rôle sur la suite : "Cela peut donner terriblement confiance à la jeune maman, comme cela peut la plonger dans un état de stress post-traumatique", regrette-t-elle dans l’épisode du podcast "Sage-Meuf". Le plus important selon Anna Roy, c’est que la mère ait le contrôle sur son accouchement, qu’il y ait des complications ou non : "Faites vous expliquer tous les gestes que les professionnels font", insiste-t-elle. Avant l’accouchement, prendre également le temps de réfléchir à l’endroit où l’on souhaite accoucher ou encore prendre soin d’écrire un projet de naissance peut aider les jeunes mère à se sentir en sécurité : "Rappelez-vous que ce moment va laisser une grande empreinte dans votre tête", insiste la sage-femme.

Prévenir la dépression post-partum à l’arrivée du bébé. Pour la sage-femme Anna Roy, aider la jeune mère dans les tâches du quotidien est également primordial : "Une femme qui vient d'accoucher doit être aidée pour l'intendance", martèle-t-elle. Le sommeil, comme Anna Roy le précise encore dans l’épisode du podcast "Sage-Meuf": "Quand est-ce que mon bébé fera (enfin) ses nuits ?", est primordial pour jouir d’une bonne santé mentale : "la jeune mère doit donc disposer de plages où elle n'a pas la responsabilité de son enfant", conseille la professionnelle de santé. Pour favoriser une bonne santé mentale, il est également important d’entretenir un lien social avec d’autres adultes : "Les nouveaux nés sont des êtres absolument adorables, mais malheureusement, ils ne fournissent pas un contact suffisant pour un être humain normal…", précise Anna Roy dans cet épisode du podcast "Sage-Meuf". La sage-femme conseille donc de s’entourer au maximum de personnes de confiance les premiers mois de l’arrivée de l’enfant : "Faites vous confiance, prenez les bons conseils et puis jeter les autres à la poubelle !". Enfin, si les symptômes de la dépression post-partum finissent par apparaître, cet état n’a rien de définitif pour les jeunes mères : "Vous êtes méga puissante !", rappelle la sage-femme dans cet épisode du podcast "Sage-Meuf", produit par Europe 1 Studio.