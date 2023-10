Congé maternité : quelle durée et comment bénéficier des avantages ? 

PODCAST

Le congé maternité s’applique automatiquement en France, pour toutes les femmes et de manière obligatoire. Il est d’une durée variable pour chaque situation et permet de toucher des indemnités journalières, que vous soyez salariée ou au chômage par exemple.

Quelle est la durée d’un congé maternité ?

La durée d’un congé maternité dépend de plusieurs facteurs. Il s’ajuste en fonction du nombre d'enfants que vous avez déjà à charge et varie également s’il s’agit d’une grossesse simple ou multiple.

Si vous êtes enceinte d’un seul bébé, que vous n’avez pas encore d’enfant ou que vous en avez déjà un ou deux à charge, votre durée totale de congé maternité s’étendra sur une période de 16 semaines, soit environ 4 mois. Le découpage est le suivant : 6 semaines sont prévues avant votre accouchement puis 10 semaines après sa naissance. Avec l’avis favorable d’un spécialiste, la salariée peut, si elle le souhaite, reporter une partie de son congé prénatal, sur son congé après l’accouchement.

Si vous avez déjà à charge trois enfants ou plus, votre temps de congé maternité total sera de 26 semaines, soit environ 6 mois et demi. 8 semaines de congé sont prévues en prénatal, puis 18 après la naissance.

Si vous êtes enceinte de jumeaux, votre durée totale de congé est de 34 semaines, soit environ 8 mois et demi, dont 12 semaines de congés sont prévues avant la naissance.

Si vous êtes enceinte de triplés ou plus, la durée totale de votre congé maternité est de 46 semaines, soit environ 11 mois et demi, dont 24 semaines sont prévues avant la naissance.

Au-delà du congé maternité, il est également possible de prendre un congé parental d’éducation, si le parent est salarié. Ce congé permet d’interrompre ou de réduire son activité professionnelle à temps partiel afin d’élever son enfant. Ce congé est d’une durée initiale d’un an et peut être renouvelé deux fois, sans excéder le troisième anniversaire de l’enfant. Cette durée peut varier en fonction du nombre d’enfants nés ou adoptés simultanément. Le congé parental d’éducation n’est pas rémunéré mais les parents peuvent percevoir des aides en fonction de leur situation.

Qui informer de ma grossesse ?

Afin de bénéficier des indemnités et congés liés à la grossesse, il est indispensable d’informer plusieurs organismes.

Tout d’abord, pour justifier de votre absence au travail ces prochains mois, l’employeur doit être averti par lettre recommandée avec un avis de réception. Une lettre qui s’accompagne d’un certificat rédigé par le médecin ou la sage-femme précisant le terme de l’accouchement.

Afin de bénéficier d’indemnités journalières durant la période de congé maternité, il est aussi important d’avertir la Cpam (Caisse primaire d'assurance maladie). Lorsqu’elles sont accordées, ces indemnités sont versées tous les 14 jours. La validation de cette indemnité et son montant dépendent de chaque situation personnelle.

Si vous dépendez du régime général, il faudra également avertir la CAF (Caisse d'allocations familiales) au cours des 14 premières semaines de grossesses. En revanche, si vous dépendez du régime agricole, il faudra avertir la MSA : Mutualité sociale agricole.