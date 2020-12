Comment adapter ses repas pour prendre soin de sa peau ?

Son métier est de conseiller les patients pour "manger ce qu'il faut au bon moment" : la chrononutritionniste Isabelle Bara, invitée lundi d'Europe 1 dans Sans Rendez-vous, affirme qu'il faut avant tout "respecter son horloge biologique et surtout la variation d'enzymes et d'hormones qui évoluent toute la journée sur 24 heures, de la même façon pour tout le monde". Dans l'optique d'avoir une belle peau, la spécialiste préconise de changer l'heure à laquelle certains aliments sont consommés, tout comme elle conseille d'en ajouter ou d'en retirer d'autres dans ses repas.

Le petit-déjeuner : oui au beurre, non au lait

Pour Isabelle Bara, le matin, il est nécessaire de privilégier les "corps gras saturés", comme lepain, lebeurre ou lefromage, qui ne vont pas du tout endommager les trois couches de la peau que sont l'épiderme, le derme et l'hypoderme. En revanche, "lelait est à bannir de l'alimentation", car il contient du lactose, "sucre qu'on ne peut plus digérer passé l'âge de 2 ans". Sur la table du petit-déjeuner, on évitera idéalement de manger du sucre, et donc des fruits.

Le déjeuner : le choix des protéines

À midi, c'est un plat unique qu'il faut choisir, explique la chrononutritionniste : "On est dans la synthèse musculaire, donc on va privilégier les protéines et un peu de féculents". Elle conseille donc de s'orienter vers lesvolailles et autres viandes, avec descéréales complètes qui vont également apporter "du silicium pour les cheveux".

Le goûter : le moment du fruit

Oui, le goûter, si décrié, trouve grâce aux yeux d'Isabelle Bara. "L'insuline sera très basse, donc c'est le moment d'incorporer les sucres naturels", souligne-t-elle. C'est le moment idéal pour desfruits, avec une petite préférence pour la goyave et le cassis, qui vont apporter de la vitamine C, à l'apport anti-oxydant très important pour la peau. Il est aussi indiqué de manger desgraines, desamandes et desnoix.

Le dîner : place au poisson

Pour clore la journée, "on est plutôt dans le léger et qualitatif avec lespoissons, riches en oméga 3", indispensables à la bonne oxygénation des cellules, poursuit la spécialiste. D'après elle, "la petite sardine est l'alliée de la peau" dans ce domaine. N'oublions pas les incontournables légumes, comme lesbrocolis.