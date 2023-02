Chirurgie esthétique : que faire si l'on est déçu d'une opération ?

Lorsqu'on imagine le premier rendez-vous d'un patient avec son chirurgien esthétique, on l'imagine montrer la photo d'une star de cinéma et lui demander le même nez par exemple. Si beaucoup de patients sont ravis du travail de leur docteur, il arrive souvent que d'autres tombent dans l'insatisfaction éternelle et n'obtiennent pas le résultat souhaité. C'est pourquoi le docteur Alexandre Marchac explique, dans l'émission Bienfait pour vous, la meilleure des façons de se préparer au pire, après une opération. Mais avant de paniquer à cause d'un résultat décevant, il faut faire preuve de patience car vous ne regardez peut-être pas le rendu définitif dans le miroir.

>> LIRE AUSSI : Chirurgie esthétique : les bons conseils pour éviter les dérapages

Compter 12 mois avant le résultat définitif

Le patient peut être confronté à deux types de problèmes. Il y a l'effet indésirable qui arrive immédiatement, ou juste après l'opération, comme "un hématome, une infection, un problème de cicatrisation", indique le docteur Marchac. Le second cas de figure auquel se préparer, c'est lorsque le résultat ne correspond pas à nos attentes, quelque temps après être passé sur le billard. Dans ce cas-là, le docteur Alexandre Marchac rappelle que le mot patience prend tout son sens : "Un an, c'est le temps qu'il faut pour qu'un corps humain cicatrise. Et donc, avant ça, il ne faut surtout pas se précipiter pour essayer de tout reprendre."

Évidemment, on ne peut pas recommander à un patient d'attendre s'il rencontre des difficultés au cours de ces 12 premiers mois. Il faut alors faire appel à son chirurgien qui se doit d'accompagner chacun de ses patients après l'opération. Idéalement, une relation de confiance se sera créée et ainsi, il pourra l'aiguiller de la meilleure des façons. Mais parfois, même le chirurgien n'aura pas d'autres solutions que de vous conseiller d'attendre. Encore une fois, il ne faut pas céder à la frustration car, comme le dit le spécialiste, "le remodelage tissulaire, la cicatrisation, ça prend un an. Donc 99% des problèmes s'arrangent dans la première année."

>> A LIRE AUSSI : Chirurgie esthétique : quelles sont les nouvelles techniques pour rajeunir son visage ?

Choisir un chirurgien qui a les mêmes goûts que soi

Pour se préparer au mieux avant une chirurgie esthétique, il faut bien évidemment choisir son praticien en fonction de ses goûts. Après tout, votre visage sera pour lui ce qu'une toile est pour un peintre, et il vaut mieux s'accorder sur de mêmes préférences esthétiques. Le docteur Alexandre Marchac le concède, "choisir un chirurgien est un peu comme si vous choisissiez un architecte pour votre maison". Par exemple, prêter attention aux résultats de ses anciens patients, au style de son cabinet, et même le physique de sa femme peuvent vous mettre la puce à l'oreille !

Enfin, le spécialiste beauté dévoile sa technique infaillible pour être comblé par sa nouvelle plastique : la "formule du bonheur". Le docteur fait référence à l'écrivain Mohammad Gawdat, pour qui le bonheur se résume davantage à une perception positive qu'à des attentes irréalistes. En d'autres termes, voyez le verre totalement plein plutôt qu'à moitié vide. Peut-être plus facile à dire qu'à faire !