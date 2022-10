Chirurgie esthétique : les bons conseils pour éviter les dérapages

Faire plus jeune que ce que l'on est vraiment : c'est l'objectif de beaucoup de Français. Selon un sondage Opinionway pour la clinique des Champs-Élysées, 40% des Français envisagent une opération de chirurgie esthétique. Un début d'engouement, largement porté par les célébrités. Patrick Dempsey, Nicole Kidman, Cameron Diaz, Sylvester Stallone... Les stars sont nombreuses à céder ou à avoir cédé à la chirurgie, parfois jusqu'à l'excès.

Preuve en est, de récentes photos de la chanteuse américaine Madonna ont surpris ses fans. Du haut de ses 64 ans, la célèbre chanteuse affiche des traits lisses et des joues creusées. Si elle ne souhaite pas parler publiquement de ses opérations de chirurgie, ces dernières apparaissent évidentes.

"Dissonance cognitive"

"Quand on regarde techniquement les opérations de Madonna, c'est plutôt bien fait, mais c'est franchement exagéré", souligne le docteur Alexandre Marchac, chirurgien plasticien. "Je pense qu'elle est allée trop loin et que son médecin n'a pas bien su la conseiller", ajoute-t-il au micro d'Europe 1.

"C'est vrai que ses photos mettent mal à l'aise, car on a l'impression que la chanteuse a 16 ans, alors qu'on sait très bien qu'elle en a une soixantaine" poursuit-il. "Donc, cette espèce d'information contradictoire, qu'on va appeler dissonance cognitive en neurosciences", va créer ce sentiment de malaise, souligne Alexandre Marchac. "Mais, imaginez un instant être à la place du chirurgien. Vous voyez Madonna arriver dans votre bureau. Forcement, sa célébrité va un peu altérer votre jugement."

Des professionnels pas toujours de bon conseil

"En fait, souvent, on pense que quand la chirurgie est ratée, c'est parce que la main a déraillé. Mais en fait, là, c'est la consultation qui a dérapé", estime le docteur Alexandre Marchac. Et d'ajouter : "Parfois, les patients veulent des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour elles. Et donc, on doit être capable de leur montrer ce dont elles ont besoin."

>> LIRE AUSSI - Accro à la chirurgie esthétique, Manu raconte comment une opération a failli lui coûter la vie

Un conseil qui s'applique donc aux chirurgiens des célébrités, mais aussi à ceux qui s'occupent de patients lambdas. Et face à leur emballement, le chirurgien plasticien conseille également aux patients de bien comprendre leurs besoins. "Éduquez-vous, prenez votre temps. Une chirurgie, c'est quelque chose que vous voulez faire une seule fois, et bien ! Donc, prenez le temps de vous renseigner. Voyez plusieurs chirurgiens. Et si au final, vous avez l'un d'eux qui vous dit 'non, ce n'est pas une bonne idée', dites vous qu'il vous veut certainement du bien", conclut-il.