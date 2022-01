Chirurgie esthétique : 3 solutions pour rajeunir son visage sans opération chirurgicale

Ces dernières années, de plus en plus de Français ont recours à la chirurgie esthétique. Et ces Français sont de plus en plus jeunes. Comme l'explique le docteur Olivier Claude, chirurgien plastique à Paris, "le collagène, la protéine fondamentale de notre peau commence à se dégrader dès l'âge de 25-30 ans. Une dégradation de la peau qui pousse les Français à passer sur la table d'opération, mais Olivier Claude vous donne de multiples conseils pour prendre soin de votre peau, sans aller voir un chirurgien : hydrafaciale, mésothérapie, skin booster.

La technique hydrafaciale pour nettoyer son visage

"La technique hydrafaciale consiste en un nettoiement de peau en profondeur. On va enlever tout le sébum au niveau des pores et la peau va mieux respirer", explique le chirurgien. Mais attention, cette technique n'est pas réalisable chez vous. Il faut se rendre en clinique, car elle nécessite "une machine très spéciale qui va infiltrer un sérum dans la peau". Et elle a un certain budget "entre 200 et 250 mois une fois par saison"

Le skin booster et la mésothérapie : deux solutions pour stimuler la peau

Autre technique à essayer : la skin booster. "C'est de l'acide hyaluronique extrêmement fluide, mais réticulé, réticulé, ça veut dire stabiliser. Cette technique va être utilisée pour restaurer le moelleux des tissus et non pour nourrir la peau". Mais attention, Olivier Claude reste méfiant sur cette technique. "On ne peut faire qu'une injection par an, sinon on risque de se retrouver avec trop de produit sous la peau et c'est dangereux pour la santé".

Et enfin, dernière technique abordée par le professeur : la mésothérapie. "Ce sont une nouvelle fois des injections, qui vont pénétrer la peau en profondeur. Mais cette fois l'objectif sera de nourrir et stimuler la peau".

"Le lifting reste le meilleur outil pour rajeunir un visage"

Mais le plasticien explique que pour avoir recours à ces techniques, il faut "avoir une peau saine, sans infection, ne pas avoir d'acné et éviter après les injections le soleil pendant quelques semaines". Des contraintes lourdes, mais "importantes pour éviter les effets secondaires".

À la question de savoir si ces techniques sont efficaces, Olivier Claude se montre mitigé : "le lifting reste l'outil le plus puissant pour rajeunir un visage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une étape obligée comme ça l'était auparavant", conclut-il.