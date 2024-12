Le grand paradoxe du Brésil où le corps est roi mais où le nombre d’obèses ne cesse d’augmenter

Le culte du sport au pays de la Samba. Direction le Brésil où l'été a commencé et où les corps s'exposent. Le pays est le champion du monde de la chirurgie esthétique. Le géant sud-américain est aussi l'un des pays qui compte le plus de salles de gymnastique alors que le nombre d'obèses ne cesse d'augmenter.

Depuis l’âge de 21 ans, Otavio Magalhães, se rend cinq fois par semaine au Smartfit de Rio de Janeiro, l’une des 35.000 salles de sport que compte le Brésil. Mais avec le temps, les motivations de cet avocat de 40 ans ont évolué. "Au début, je venais à la salle de gym pour des raisons esthétiques, car je me trouvais très maigre. Et pour moi, l’idéal était d’avoir un corps plus musclé. Mais aujourd’hui, je fais davantage ça pour la santé".

"Je ne veux absolument pas être esclave de mon corps"

Janaina Assunçao aussi, assure que c’est la santé qui la pousse à aller dans une salle de gym deux fois par jour, sept jours par semaine. Pour ses quarante ans, elle s’est également offert une mammoplastie et une abdominoplastie. Et pourtant, Janaina l’assure : "Je ne veux absolument pas être esclave de mon corps. En fait, pour moi, ce n’est pas une dépense, c’est un investissement. Mon objectif a toujours été de bien vieillir".

Qu’il s’agisse de santé ou d’esthétique, les salles de sport ont encore un bel avenir dans le pays. D’après une étude réalisée en 2022, 75% des Brésiliens estiment en effet qu’il existe un modèle de beauté. Mais les deux tiers pensent qu’ils en sont exclus.