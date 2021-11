Chirurgie esthétique : quelles sont les nouvelles techniques pour rajeunir son visage ?

INTERVIEW

Vous envisagez de recourir à la chirurgie esthétique pour améliorer l'aspect de votre visage ? Bienfait pour vous s'est penché ce vendredi sur les nouvelles techniques de rajeunissement du visage. Ces dernières années, la médecine a fait d'importants progrès et le fameux lifting qui laisse des cicatrices est désormais un lointain souvenir. Les techniques sont beaucoup moins invasives et plus légères. Tour d'horizon avec Olivier Claude, chirurgien-plasticien, invité sur Europe 1.

Fini le lifting dévastateur

Le fameux lifting, qui a fait des ravages chez certaines stars du grand écran, n'existe quasiment plus. Désormais, la priorité de ses patients, qui sont à 85% des femmes, est que l'effet du lifting soit naturel. "On fait une analyse du visage, en statique et en dynamique. Ensuite, on fait un plan de traitement personnalisé. L'objectif, c'est d'obtenir la meilleure version de nous-même", explique le chirurgien au micro d'Europe 1. "Avant, on réalisait des liftings qui traitaient surtout la peau. Donc on pouvait avoir un aspect tiré, figé, avec un visage aplati, surtout si on en faisait plusieurs. Mais maintenant, on va prendre toutes les composantes du vieillissement en charge pour un résultat naturel et harmonieux. On va utiliser plusieurs outils qui vont travailler en synergie et à chaque fois on va utiliser la dose minimale nécessaire de chaque outil."

L'un de ces outils, c'est l'acide hyaluronique, très utile pour "réaliser un support, un soutien au niveau du visage", continue-t-il. En quoi consiste le lifting doux ? "C'est un lifting qui va être mieux vécu par les patientes parce qu'on va avoir moins de cicatrices, moins de décollements et une phase de rétablissement qui va être raccourcie, en grande partie grâce à cette synergie des traitements. Mais si le relâchement est plus important, on va au bloc opératoire, parce que le lifting cervico-facial reste l'intervention de référence".

La graisse, matière "magique"

Certains liftings peuvent également faire intervenir des fils que le chirurgien place sous la peau. Ceux-ci peuvent inclure de l'acide hyaluronique et améliorer l'aspect de la peau. "On a plus de quarante ans de recul sur ces fils. Ce sont des fils faits en matières dérivées de sucres, donc ils vont se résorber rapidement. Ces fils sont de plus en plus fin et de plus en plus efficaces. Ils nous permettent de traiter des petits relâchements si la patiente ne se sent pas prête pour une intervention chirurgicale", explique Olivier Claude.

Désormais, les chirurgiens font aussi appel à la graisse pour améliorer l'aspect du visage. "C'est un outil fantastique", abonde le spécialiste au micro d'Europe 1, qui l'utilise dans presque toutes ses interventions pour le visage. "Elle permet de faire des comblements très fins, par exemple au niveau des cernes. C'est un outil qui apporte des cellules souches et des facteurs de croissance, ce qui va améliorer l'aspect de la peau. C'est un produit un peu magique. C'est tellement puissant qu'on appelle cette étape la partie régénérative : on améliore la qualité des tissus." Les patients reçoivent leur propre graisse, ce qui limite par ailleurs les risques de rejet.