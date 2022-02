Chirurgie esthétique : cette nouvelle technique qui évite les cicatrices

Qui n'a jamais rêvé après une opération de n'avoir aucune cicatrice, notamment après une opération de chirurgie esthétique ? C'est désormais possible grâce une nouvelle technique dont le docteur Éric Plot, chirurgien plastique et esthétique et membre de la SOFCEP (Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens) vous dévoile le contenu dans Bienfait pour vous sur Europe 1.

Un coût de près de 500 euros

Apparue aux États-Unis il y a trois ans, cette technique consiste à allier de la chaleur et de l'hélium. Elle permet concrètement de retendre la peau sans avoir aucune cicatrice, en introduisant sous la peau "une canule qui va faire des mini incisions et dégager du gaz hélium et de la radiofréquence. Cela crée un stress thermique, qui augmente la température à 80-90 degrés, et c'est cette température qui va créer une réduction cutanée", détaille le chirurgien.

Mais cette technique a évidemment un coût : près de 500 euros selon Éric Plot. Cette somme s'explique selon le chirurgien par le fait que la machine nécessaire pour l'opération est à usage unique : "C'est un traitement long et minutieux, qui se fait par des bandes un peu si vous voulez tous les centimètres, ça dure au moins une heure pour le ventre par exemple", explique le membre de la SOFCEP, qui affirme conseiller à ses patient(e)s de ne pas multiplier les zones à traiter.

Des résultats visibles un mois après

Après l'opération, Éric Plot explique que le patient doit porter une gaine et subir de petites douleurs durant les deux premiers jours. Mais les résultats, eux, ne sont pas visibles avant plusieurs jours : "Je pense qu'on peut dire qu'au bout d'un mois, on voit un résultat, mais il faut réellement attendre six mois pour que le patient se dise qu'il a atteint le résultat qu'il voulait", conclut le chirurgien.