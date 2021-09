Cernes, poches, rides : que faire pour retrouver (ou conserver) un beau regard ?

"T'as de beaux yeux, tu sais", lançait Jean Gabin à Michèle Morgan dans Le Quai des Brumes de Marcel Carné en 1938, à une époque où on se préoccupait sûrement moins de savoir s'il fallait ou non s'injecter de l'acide hyaluronique dans le visage, tout simplement parce que ce n'était pas possible. Quelques années plus tard, la technologie a évolué, les canons de beauté aussi, et les cernes, poches et ridules sont devenus des ennemis à combattre. Dans l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1, le Dr Oren Marco, médecin esthétique, a égrené quelques méthodes pour retrouver un beau regard.

Beaucoup boire pour éviter les cernes

D'abord, le cerne. "C'est la coloration au-dessous des yeux", explique le spécialiste. "Cette coloration foncée est due à une riche vascularisation et au fait que la peau est très fine. Donc on voit par transparence et si la circulation est mauvaise, le sang n'est pas très oxygéné et on voit la coloration." Pour diminuer les cernes, "chacun fait un peu à sa sauce", reconnaît le praticien, notamment avec du maquillage.

Mais il y a quelques règles immuables : "Cela peut être accentué par la fatigue, le tabac et une mauvaise hydratation autour de l'œil." Si un bon anti-cernes peut aider, veillez donc surtout à bien vous hydrater.

Le bistouri contre la vallée des larmes et les poches

Juste à côté du cerne, on trouve un petit creux au nom assez poétique : la vallée des larmes. Et là, la chirurgie esthétique peut intervenir. "On peut le traiter en injectant de l'acide hyaluronique", indique le Dr Oren Marco. "Il faut le faire chez un praticien habitué" pour éviter des effets secondaires désagréables.

Certains et certaines n'ont pas de cernes mais bien des poches sous les yeux. "Ce sont des petites boules de graisse qui donnent l'air fatigué", explique le médecin esthétique. En réalité, tout le monde "a des petites boules de graisse qui ne servent à rien et on a tous une membrane qui les retient". Cela ne se voit que lorsque cette membrane faiblit, notamment avec le temps et l'âge. "On peut les opérer et les retirer", assure le Dr Oren Marco. "Cela touche beaucoup plus les hommes que les femmes."

Gare à une intervention contre les rides

La fatigue visuelle entre également en compte. "Si on regarde beaucoup l'ordinateur, on contracte beaucoup le muscle juste sous les cils et ce muscle va faire une épaisseur", révèle le spécialiste. Gare, donc, à ne pas confondre des poches de graisse et une hypertrophie de ce muscule.

Enfin, pour les rides, une intervention est rarement souhaitable, reconnaît le praticien. "C'est difficile de les retirer dans cette région car on prend le risque de changer de regard." Gageons que Jean Gabin aurait trouvé ça dommage sur Michèle Morgan.