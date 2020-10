Ce que pensent les épidémiologistes du nouveau protocole pour les restaurateurs

Vendredi dernier, les professionnels de l’hôtellerie-restauration ont rendu au gouvernement leur protocole sanitaire renforcé pour essayer de garder ouverts tous les restaurants malgré la circulation du coronavirus. Dimanche, Matignon a annoncé que les restaurants pourraient rouvrir à Marseille et qu’ils ne fermeraient pas à Paris, malgré le passage en alerte maximale de la capitale et sa petite couronne, et ce grâce à un nouveau protocole dont les modalités doivent être précisés lundi. Europe 1 a soumis la copie rendue au gouvernement par les professionnels de l’hôtellerie restauration à des spécialistes de santé publique, et tous estiment que ces mesures vont dans le bon sens.

Le Covid-19 apparaît de plus en plus comme un virus de la fête. Plus on se rapproche dans des espaces clos, qui plus est sans masque, plus le risque de contamination devient important. Dans ce protocole renforcé, les restaurateurs devront prendre la température de leurs clients à l’entrée, bien espacer les tables, éviter des attroupements au comptoir. Autant de mesures positives selon Martin Blachier, épidémiologiste et spécialiste de santé publique. "Si 100% des restaurants ont des clients assis à table, avec des pièces bien aérées et avec port du masque pour les déplacements, on devrait limiter la propagation dans ces lieux-là", commente-t-il.

Des contrôles insuffisants

Christine Rouzioux, professeur de virologie à l’université Paris-Descartes et membre de l’Académie de médecine, voit aussi d’un très bon œil le fait que désormais les restaurateurs puissent tracer leurs clients, puisqu'ils proposent de prendre les coordonnées de ces derniers à l'entrée dans l'établissement. "L’une des mesures les plus importantes, c’est le registre avec le numéro de téléphone. Il faut que l’on nous signale si nous avons été en contact", insiste-t-elle.

Avec un bémol néanmoins : "Selon moi, une mesure manque, c’est le contrôle !" Car tous les spécialistes de santé publique sont d’accord : il n’y a pas assez de contrôles. "Il faut, disent-ils, sanctionner plus durement les restaurateurs qui ne respectent pas les règles".