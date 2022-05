Ce que l'on sait de la variole du singe, dont un premier cas suspect a été détecté en France

Italie, Suède, Espagne, Royaume-Uni, Portugal, Canada et désormais États-Unis : tous ces pays sont touchés par des cas de variole du singe, une maladie endémique en Afrique de l'Ouest. Il y a une cinquantaine de cas au total. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on ne vaccine plus contre la maladie. Comment se transmet cette variole du singe et quels sont les symptômes ?

Avec des symptômes tels que la toux, la fièvre, les maux de tête ou les courbatures, la variole du singe peut faire penser à une grippe ou au Covid-19. Mais de gros boutons, comme des cloques, peuvent se répandre sur tout le corps. Une fois infecté par la variole, les symptômes mettent entre 6 et 21 jours à apparaître. La variole du singe est un virus qui se transmet facilement de l'animal à l'homme. "C’est un virus qui n’a pas une très grosse spécificité d’espèce, donc il peut passer du singe vers des rongeurs par exemple", détaille , explique le professeur Pierre Tattevin.

Pas de traitement, mais une guérison simple

Le vice-président de la société française des pathologies infectieuses confirme qu'il "y a eu des épidémies aux États-Unis qui se sont passées comme ça, puis qui sont repassées à l’homme après". "Cela veut dire qu’il n’est pas très sélectif dans ses proies, il peut passer sur différentes espèces de mammifères", assure-t-il au micro d'Europe 1.

La transmission se fait par contact entre animaux et hommes ou entre individus infectés. Pour l'instant, on ignore la cause précise de la toute première contamination détectée au Royaume-Uni. Pour la variole du singe, il n'existe pas de traitement, mais la maladie guérit souvent d'elle-même.