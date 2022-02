Bientôt tous myopes ? Les experts alertent sur cette nouvelle «épidémie»

Vers une "épidémie" de myopie ? Le nombre de personnes myopes augmente chaque année dans le monde. En Asie, où il y a une prédisposition génétique, 9 enfants sur 10 portent des lunettes pour voir de loin. Cela pourrait bientôt être le cas en France si rien n’est fait. En France, 20% des enfants de moins de 9 ans sont myopes. Ce chiffre risque d’augmenter à cause de nos modes de vie de plus en plus citadin, en intérieur et devant les écrans. Il y a certes, le côté héréditaire : avec deux parents myopes, le risque de souffrir de myopie est multiplié par six.

Éviter la myopie avec une activité à l’extérieur

Mais même avec des facteurs génétiques, des mesures de prévention permettent d’éviter de développer la maladie. "Au minimum 40 minutes d'activité sportive extérieure par jour, mais aussi éloigner le plus possible les supports de lecture des yeux, à environ 30-40 centimètres", explique Gilles Martin, ophtalmologue à l’hôpital Fondation Rothschild. "Et quand on fait des activités prolongées en vision de près, il faut faire des pauses toutes les 20 minutes, en regardant au loin pendant 20 secondes."

Si la myopie apparaît, les lunettes ne sont pas le seul traitement. Des collyres ou des lentilles de contact de nuit sont prescrits pour stopper la progression chez les enfants. Le but : éviter la myopie forte qui touche 5 à 10% des myopes français et qui peut entraîner une perte totale de la vue.