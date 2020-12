Myopie : peut-on se faire opérer lorsqu'on est jeune ?

Lucie, jeune auditrice d'Europe 1, se dit confrontée à un dilemme, une sorte de petite impasse : myope, elle souhaite aujourd'hui abandonner les lunettes mais n'envisage pas de passer aux lentilles pour soigner sa maladie. La jeune femme pense donc de plus en plus sérieusement à l'opération des yeux. Pour répondre à ses interrogations et ses doutes, Europe 1 a contacté Damien Gatinel. Ce chirurgien ophtalmologue à la Fondation Rothschild apporte son éclairage sur l'opération de la myopie dans l'émission "Sans Rendez-vous", mardi après-midi.

La question de Lucie

"J'ai 20 ans, je suis myope et je ne sais pas trop quoi faire : d'un côté, j'en ai ras-le-bol de porter des lunettes et, en même temps, je ne supporte pas les lentilles. Je me demandais si l'opération était envisageable à mon âge. Ne suis-je pas trop jeune ? N'y a-t-il pas un risque que les bénéfices ne durent pas longtemps ?"

La réponse du docteur Damien Gatinel

"Pour la myopie, l'opération est possible dès l'âge de 18 ans. Mais on la réalise en général à cet âge-là pour des raisons professionnelles. Pourquoi ? Pour que les sujets myopes puissent effectuer des carrières de gendarme, de pompier ou des carrières militaires pour lesquelles, parfois, la myopie représente une contre-indication.

À 20 ans, si Lucie se fait opérer, elle pourra avoir un bon résultat dans le temps si sa myopie est stable. Or, il est difficile de prédire l'évolution d'une myopie. Plus la myopie est faible, plus elle a de chances de se stabiliser tôt dans la vie. Il faut également savoir que si Lucie effectue des études supérieures, elle peut avoir plus de chance de voir sa myopie progresser légèrement, en raison notamment du travail qu'implique un parcours d'études supérieures.

Enfin, même si sa myopie progresse, il est possible, avec la plupart des techniques aujourd'hui, de faire des retouches, même plusieurs années après la chirurgie initiale."