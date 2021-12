Aromathérapie : comment calmer les bobos de l’hiver ?

Et si pour affronter l'hiver, vous optiez pour l'aromathérapie ? Invitée de Bienfait pour vous, la docteure en pharmacie Françoise Couic-Marinier a présenté quelques astuces pour mieux appréhender les petits tracas du quotidien pendant cette période compliquée pour l'organisme. Tout d'abord, qu'est-ce que l'aromathérapie ? Cela couvre tout ce qui touche aux huiles essentielles, et d'une manière plus générale "tout ce qu'on extrait des plantes" que l'on va ensuite utiliser pour "se soigner avec et pour le bien-être" détaille l'autrice du livre Les Huiles essentielles pour les adultes (Solar Éditions).

Si vous faites partie des sceptiques, la spécialiste n'est pas contre la médecine classique. "La nature porte tout en elle, il suffit de le trouver", disait Pasteur. Françoise Couic-Marinier est du même avis, car "tant qu'on n'a pas trouvé, on peut retarder l'usage d'un médicament ou d'un antibiotique, en utilisant d'abord les huiles essentielles", tout en ne négligeant pas les traitements chimiques qu'ils sont nécessaires. Pour autant, l'aromathérapie possède des vertus étonnantes qui peuvent aider à passer l'hiver sans encombres.

Du thym pour la gorge

Pour traiter les angines par exemple ou les maux de gorge, la docteure en pharmacie explique que l'"on peut agir en local" avec du thym thujanol. Une huile essentielle qui va "réchauffer les cordes vocales, être antiseptique et très efficace". Et si l'on a peur du goût, "on peut l'associer dans une cure de miel, par exemple".

Pour les crevasses et les gerçures, des petits bobos assez fréquentes en cette période hivernale, "on va déjà utiliser les bonnes huiles végétales, comme de l'huile de calendula ou encore de l'huile de pâquerettes qui va justement régénérer la peau". Afin de maximiser les bienfaits de l'huile végétale de pâquerettes, "on peut mettre de l'huile essentielle de géranium" précise Françoise Couic-Marinier.

De la menthe poivrée pour la digestion

Autre tracas commun pendant cette période de fêtes de fin d'année : une digestion difficile. Là aussi, il y a une huile essentielle qui convient : celle de menthe poivrée. En prévention, "on peut l'associer avec du citron : une goutte de chaque, idéalement avant le repas", éclaire la spécialiste.

En cas de gastro-entérite, "pour les adultes, l'huile essentielle à utiliser c'est celle de laurier noble". Il s'agit d'un véritable "antiseptique digestif" que l'on peut masser sur son ventre. On peut également en avaler dans une cuillère d'huile végétale.

Gare à leur utilisation

Attention : qui dit solution naturelle ne signifie pas inoffensive. Si vous avez un doute sur l'utilisation d'une huile essentielle, et tout particulièrement sur un enfant ou une femme enceinte, n'hésitez pas à en parler directement à votre pharmacien.