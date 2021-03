Sommeil, appétit, libido... Quelles huiles essentielles utiliser (et pour quoi faire) ?

Tout le monde connaît les huiles essentielles et leurs bienfaits mais rares sont ceux qui arrivent à les utiliser. Entre restrictions pour certaines personnes, dangers ou au contraire bien-être, la docteure en pharmacie Françoise Couic-Marinier, spécialisée dans aromathérapie publie le livre Aromathérapsy, pour y voir plus clair. Elle est venue donner quelques conseils au micro d'Europe 1, dans l'émission Sans Rendez-vous.

Quelques conseils avant utilisation

L'aromathérapie, c'est le soin que l'on peut s'apporter par les huiles essentielles. Ces dernières regorgent de propriétés qui apaisent motivent ou encore aident au quotidien dans les hôpitaux. Mais avant de les utiliser, il faut bien savoir où l'on met les pieds. Les huiles essentielles sont ainsi fortement déconseillées, sans conseils médicaux, pour les épileptiques, asthmatiques et les enfants de moins de six ans. De même qu'il faut les utiliser avec précautions pour les femmes enceintes ou allaitantes.

Si vous pouvez les utiliser, encore faut-il le faire avec prudence. Françoise Couic-Marinier conseille d'acheter des huiles essentielles biologiques et, lorsqu'on utilise certaines d'entre elles, de ne pas s'exposer au soleil. Enfin les huiles essentielles peuvent être prises par voie orale sous forme de capsule, par voie rectale avec des suppositoires, mais également par inhalation, diffusion ou massage. Pour savoir le mode d'admission qui vous convient le mieux, il est préférable selon cette spécialiste en aromathérapie de consulter un médecin formé ou son pharmacien.

Pour s'apaiser ou se remonter le moral

Certaines huiles essentielles ont des propriétés apaisantes. La docteurs en pharmacie cite en premier plan l'huile essentielle de citron qui "contient du limonène connu pour être antistress voire antidépresseur". L'effet est immédiat "ne serait-ce qu'en diffusion", précise-t-elle. Elle ajoute que dans certains EHPAD, l'huile essentielle de citron est utilisée comme "une odeur subliminale, on ne la sent pas consciemment mais inconsciemment, on est bien". Plus surprenant encore, elle contribuerait à réduire la consommation d'anxiolytiques. "On baisse les budget médicaments dans certains cas", assure Françoise Couic-Marinier.

Autre huile apaisante : la lavande officinale. Elle est d'ailleurs recommandée pour les jeunes parents qui souhaitent calmer leurs bébés. Il suffit alors d'ajouter trois gouttes dans le bain de l'enfant. Mais attention, il faut bien se servir d'un émulsionnant puisque l'huile ne se dilue pas dans l'eau. "On voit par exemple une augmentation de la phase du sommeil lent profond de 50%. L'enfant est plus attentif et il pleure moins à 27% donc forcément ça plait à tout le monde", ajoute la docteure en pharmacie.

Si votre moral est en berne, elle conseille plutôt d'opter pour la marjolaine à coquille. La fleur de l'oranger amère, le néroli bigarade, sera plus utilisée "quand on a des tristesses du passé, de l'enfance ou par rapport au confinement", ajoute-t-elle.

Pour bien dormir

Si l'apaisement ne vous aide pas à dormir alors vous pouvez tester plutôt des huiles essentielles qui favorisent directement le sommeil. Selon cette spécialiste de l'aromathérapie, on peut retrouver le petit grain de bigarade "qui est de la feuille de l'oranger amère", la bergamote ou la camomille.

Pour gérer les troubles de l'alimentation

Il existe des huiles essentielles pour gérer son appétit. D'un côté certaines dites anorexigènes "vont agir sur le système cérébral du plaisir" en réduisant notre appétit, explique Françoise Couic-Marinier. Elle conseille notamment l'huile essentielle de pamplemousse ou de géranium si les excès sont particulièrement sucrés.

À l'inverse, certaines huiles essentielles permettent de reprendre du poids comme "la coriandre, le gingembre pour éviter les nausées ou encore la menthe poivrée", conseille la docteure en pharmacie. "Certains hôpitaux utilisent même des salles d'olfactions avant d'aller manger pour justement stimuler ou calmer le centre de la satiété", raconte-t-elle. Cependant, il faut bien distinguer la perte d'appétit avec l'anorexie. Cette dernière requiert une prise en charge psychiatrique.

Pour booster sa libido

Plus original, certaines huiles essentielles sont recommandées pour ceux qui subissent une perte de libido. Ce ne sont pas les mêmes qui sont conseillés chez l'homme et la femme puisqu'ils "ne disposent pas des mêmes systèmes hormonaux". "La femme doit être dans un contexte de lâcher prise pour profiter alors que l'homme a plus besoin d'être stimulé", précise-t-elle.

Elle conseille alors l'huile essentielle d'ylang-ylang "appelée fleur de l'amour en indonésien" pour les femmes et de gingembre pour les hommes.