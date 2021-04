Lavande, camphre, immortelle... Ces huiles essentielles contre les blessures du sport

INTERVIEW

Il existe différentes façons naturelles pour accompagner les sportifs au quotidien. La phytothérapie - le traitement par les plantes, sous forme de gélules, de gouttes ou de tisane - est généralement bien connue. Mais l'aromathérapie l'est un peu moins. Les huiles essentielles peuvent pourtant se révéler des alliés particulièrement efficaces pour lutter contre les petits désagréments et certaines blessures liées à une pratique plus ou moins intensive.

Invitée mardi de Sans Rendez-vous, l'émission santé d'Europe 1, Françoise Couic-Marinier, docteure en pharmacie et spécialiste des huiles essentielles, détaille les vertus de certaines essences pour vous débarrassez des courbatures, hématomes et autres inflammations.

Contre les ampoules et les irritations

Cauchemar des coureurs et des randonneurs, les ampoules, une fois installées - et quelle que soit la qualité de vos chaussures ou l'épaisseur de vos chaussettes - peuvent vous contraindre à arrêter toute activité pendant quelques jours, le temps de la cicatrisation. Pour accélérer la guérison, pensez à l'huile essentielle de lavande, qui favorise la régénération et prévient le risque d'infection. "Il suffit d'en déposer une ou deux gouttes sur l'ampoule, sans la percer", explique Françoise Couic-Marinier. Le résultat est impressionnant.

L'huile de lavande fonctionne également très bien pour apaiser les irritations liées aux frottements avec les matières synthétiques, un phénomène que connaissent bien les sportifs, notamment les coureurs, et qui touche souvent les tétons. Pour éviter ce type de désagrément, plutôt que d'utiliser des sparadraps, pensez au karité. "On va utiliser des crèmes à base de beurre de karité, que l'on pourra éventuellement enrichir avec l'huile de lavande, et qui vont éviter les frottements, avec les vêtements mais aussi dans les chaussures", indique notre pharmacienne, auteure du livre Sportifs : Le guide complet des soins naturels aux éditions Terre vivante.

Contre les courbatures

S'autoriser un petit massage préparatoire avant l'effort est une bonne manière de se prémunir des courbatures. En activant la circulation sanguine et en chauffant les tissus, on limite la production d'acide lactique, à l'origine de ces douleurs musculaires parfois très incommodantes, surtout s'il s'agit d'une reprise d'activité après une période plus ou moins longue d'arrêt. Si jamais les courbatures s'installent, généralement 24 à 48 heures après l'effort, tournez vous vers des baumes de massage à base d'huile essentielle de camphre. "On l'applique sur la zone concernée en remontant vers le cœur, c'est-à-dire du bas des jambes jusqu'à la racine des membres, des mains vers les épaules, etc.", précise notre spécialiste.

Si vous faites face à des contractures profondes et particulièrement douloureuses, essayez plutôt l'huile essentielle de gaulthérie. Elle est toutefois à manipuler avec précaution : ses vertus fluidifiantes sont contre-indiquées aux personnes hémophiles ou sous anticoagulant. "Un flacon de 10ml est l'équivalent de 14 grammes d'aspirine", avertit Françoise Couic-Marinier. "Par contre, elle est analgésique et anti-inflammatoire. C'est très efficace."

Surtout, c'est le maintien d'une activité qui permettra de se débarrasser rapidement des courbatures, l'acide lactique s'éliminant par la respiration. Une marche rapide ou un petit footing, malgré la douleur que l'on pourra ressentir durant les premières minutes, auront bien plus d'effets que de rester immobilisé dans son canapé.

Contre les hématomes et les entorses

En France, quelque 7.000 personnes se font chaque jour une entorse, une blessure qui est donc loin de concerner les seuls sportifs. Dans ce genre de situation, une consultation médicale s'impose, et les premiers conseils à suivre seront ceux de votre médecin. Toutefois, et avec son accord, vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'hélichryse italienne, également appelée immortelle. "Elle est extrêmement vulnéraire, c'est-à-dire qu'elle résorbe les problèmes sanguins, un peu comme l'arnica mais plus efficacement. L'huile essentielle d'hélichryse italienne permet de réduire l'œdème et la douleur. Vous pouvez l'associer à du froid", explique Françoise Couic-Marinier.

Cette huile essentielle est également redoutable contre les hématomes, notamment les bleus qui peuvent se former aux orteils lorsqu'ils cognent contre la chaussure.