Alzheimer : un nouveau traitement permettrait de réduire l'avancée de la maladie

Un nouvel espoir dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Une équipe de chercheurs a peut-être trouvé la molécule qui freinerait la dégradation des facultés cognitives. L'essai clinique grandeur nature de phase trois, la phase ultime de test avant la mise sur le marché, a donné des résultats très prometteurs. Ils ont été publiés dans la revue scientifique JAMA. Ce traitement pourrait voir le jour dès cette année aux États-Unis. La lutte contre la maladie a peut-être fait un pas décisif.

Plus de 7 mois gagnés sur l'avancée de la maladie

Chez les patients qui sont à un stade précoce de la maladie, le traitement a permis de réduire de 35% le déclin cognitif et fonctionnel, c'est-à-dire la capacité à réaliser des tâches quotidiennes. Concrètement, grâce au Donanemab, on peut dire que les malades ont gagné sept mois et demi sur l'avancée normale de la maladie.

Maï Penchal, de la fondation "Vaincre Alzheimer" décrit le fonctionnement du médicament administré en intraveineuse pendant un an et demi. "Cet anticorps dans le sang, il va aller jusqu'au cerveau sur les plaques amyloïdes qui sont les dépôts toxiques qu'on retrouve dans le cerveau des malades d'Alzheimer. Donc cet anticorps, il est capable de nettoyer le cerveau des plaques amyloïdes."

Mais le traitement peut entraîner des effets secondaires graves avec des œdèmes ou des hémorragies cérébrales. Trois décès de participants à l'essai clinique seraient liés au traitement, selon l'étude. Par ailleurs, si les autorités américaines autorisaient le Donanemab, il ne pourrait profiter qu'aux malades d'Alzheimer qui sont à un stade peu avancé de la maladie.