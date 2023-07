Disparition inquiétante : Hisham recherche son père, atteint d’Alzheimer

PODCAST

“Ici, il est une figure connue de tous et personne ne comprend ce qui a pu lui arriver”, confie Hisham dans le podcast “Dans les yeux d’Olivier”. Depuis le décès de sa mère, Hisham veillait sur son père atteint de la maladie d’Alzheimer. Ils se voyaient régulièrement. A l’occasion de la fin du Ramadan et de l’Aïd, Hisham appelle plusieurs membres de sa famille. Personne n’a de nouvelles de l'octogénaire... “C’est là où je me suis inquiété, parce que normalement, mon père n’est jamais seul”, explique Hisham.

“[Mon père] montrait des signes de la maladie d’Alzheimer, il avait développé une sorte de paranoïa”, ajoute-t-il. Au bout de plusieurs jours sans parvenir à joindre son père, Hisham se tourne vers les pompiers pour pénétrer dans son appartement, à Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne. Il raconte la scène : “Les pompiers rentrent. On entend ‘R.A.S’, rien à signaler. Et là, c’est une sorte de top départ. A partir de là, tous les scénarios sont possibles.”

Le lendemain, Hisham fonce au commissariat pour faire une déposition. Mais très vite, il fait face au manque de réactivité des policiers. “En fin de compte, on s’attend à quelque chose de plus conséquent. Moi, j’ai eu l’impression que c’était une formalité. C’est là où j’ai compris que je n’allais pas pouvoir compter sur eux”, confie-t-il au micro d’Olivier Delacroix.

Hisham lance alors sa propre enquête. Il placarde des affiches avec le visage de son père dans tous les lieux qu’il a l’habitude de fréquenter. Il décide ensuite d’étendre ses recherches à Paris, et passe des jours et des nuits à sillonner la capitale à moto en espérant croiser son père perdu. “Je me suis retrouvé dans des endroits glauques, avec des sacs de couchage sur 50 mètres sous les porches de certains bâtiments, armé de mon téléphone avec la petite torche pour regarder les visages”, se remémore-t-il.

Grâce aux affiches, Hisham est contacté par plusieurs personnes qui pensent avoir aperçu son père. D’abord, ce sont deux agents de la RATP qui lui disent l’avoir trouvé au métro Barbès, à Paris. Mais lorsque Hisham arrive sur les lieux, il n’y a plus personne. Les agents ont dû laisser partir l’homme, et Hisham se voit refuser l’accès aux images des caméras de surveillance. “On m’explique que la recherche de mon papa n’est pas une enquête judiciaire, mais une enquête administrative.” Hisham crée ensuite avec sa soeur un compte Facebook pour demander de l’aide aux internautes. Il se met à recevoir des centaines de messages d’inconnus par jour. Pour Hisham qui va de déception en déception, le nombre de réactions devient impossible à gérer. Sa soeur explique : “Les gens sont plein de bonne volonté, mais ils ne se rendent pas compte de la position d’Hisham. Les témoignages étaient trop vagues, tout le monde voyait le visage de son père partout, c’était un ascenseur émotionnel.”

Hisham entre alors dans une période très sombre. Dans le podcast, il confie : “Je crois que le terme de désillusion n’est pas assez fort. On se déplace, on voit la personne, et finalement ce n’est pas lui. Chaque fois, c’est comme si j’avais un coup de couteau dans le coeur en plus. Il arrive un moment où humainement, psychologiquement, ça vous détruit.” Retrouver son père devient une obsession : “On regarde tout le temps, mais on ne sait pas où regarder.” Concernant le mystère de la disparition de son père, Hisham envisageait, au moment de l’enregistement de son témoignage, plusieurs hypothèses. “Bien évidemment, il y a le scénario catastrophe, où en fait mon père est quelque part, décédé. Mais pour moi, c’est possible qu’il soit vivant, recueilli par quelqu’un quelque part…”

