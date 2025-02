Alerte au pollen dans le sud de la France : ces solutions pour combattre les allergies

Le pollen est déjà de retour dans le sud de la France. Près de 30 départements sont placés en vigilance rouge pour risques élevés d'allergies. Mais que faire en cas d'apparition de symptômes ? Europe 1 fait le point.



Éternuement, des yeux qui démangent et pour certains, des difficultés à respirer... Les symptômes de l'allergie au pollen sont désormais connus de tous et sont susceptibles d'apparaître chez les personnes les plus sensibles cette semaine. Avec le réchauffement climatique, les épisodes de crise commencent de plus en plus tôt.

Des gestes de précautions à appliquer

Preuve en est, déjà près de 30 départements français sont placés en vigilance rouge pour risques d'allergies au pollen par le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Ces derniers s'étendent de la Vendée sur la côte Atlantique jusqu'au bord de la méditerranée, en passant par Toulouse. Mais comment faire pour combattre ces allergies, qui touchent désormais un Français sur cinq ? Europe 1 fait le point.

En cas de pique de pollen dans l'air, quelques bons gestes sont à adopter. Le ministère de la Santé recommande ainsi de changer ses vêtements lorsque l'on rentre chez soi et de se laver les cheveux le soir avant de dormir, afin d'éliminer toute trace de pollen sur soi. Il est également recommandé de ne pas faire sécher son linge à l'extérieur, tout comme d'éviter de pratiquer une activité extérieure qui pourrait entraîner une surexposition au pollen, comme la pratique d'un sport en plein air ou l'entretien de son jardin.

Une seule possibilité pour se débarrasser des symptômes

Mais ces bons réflexes ne permettent pas toujours de contrecarrer contre les effets des allergies. Pour traiter au mieux les symptômes, il est nécessaire de consulter son médecin afin d'obtenir un traitement adapté à ses besoins ou rendez-vous en pharmacie pour vous procurer des médicaments antihistaminiques, qui, pour certains, peuvent être vendus sans ordonnances. Ces derniers viendront alors lutter contre la production d'histamine, responsable des éternuements ou encore de l'écoulement nasal.

Enfin, pour ceux qui le souhaitent, la désensibilisation sera l'option la plus efficace pour combattre sur le long terme l'allergie. Le principe : l'organisme du patient est mis en contact régulièrement avec l'agent allergène pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Au fur et à mesure, l'organisme finira par ne plus prendre le pollen comme un agresseur et permettra d'éliminer ou presque les symptômes du rhume des foins.