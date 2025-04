Alerte au pollen : cette solution indispensable pour passer des étés sans prise de tête

Alors que le pays est placé au trois quarts en alerte pollen, quelles solutions pour soulager les symptômes ? La question se pose pour près de 30% des Français qui sont sensibles au pollen. Mais en plus des antihistaminiques, il existe la solution de la désensibilisation. Un processus long mais particulièrement efficace.



Le calvaire commence pour un adulte sur trois. Depuis quelques jours, trois quarts du pays sont en alerte rouge aux allergies au pollen. Une annonce qui pour beaucoup se résumera à des yeux larmoyants et un nez qui coule. Mais en plus des médicaments, il existe une autre solution pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette allergie : la désensibilisation.

Cette méthode est avant tout proposée à tous ceux qui ne supportent pas les antihistaminiques, à cause de la somnolence que ces médicaments provoquent par exemple, et aux asthmatiques. Le traitement consiste à prendre, une petite dose de pollen, en gouttes ou en comprimé, chaque jour.

Un traitement "très progressif"

Et face aux idées reçues, le Frédéric De Blay, professeur de pneumologie et allergologue, précise : "On va donner des quantités moindres pour habituer progressivement les systèmes immunitaires à tolérer justement les quantités de pollen que vous allez rencontrer dans l'atmosphère. C'est pour ça que c'est progressif et qu'en démarre généralement quatre mois avant le début de la saison pour que votre système immunitaire ait pu commencer à devenir tolérant à cet allergène", insiste-t-il.

Pas de rhumes de foins en vue donc. En revanche, le traitement est à prendre chaque année pendant sept mois et il faut suivre le protocole pendant 3 à 5 années d'affilée. C'est long, mais dès le premier printemps, les symptômes diminuent. Puis une fois entièrement désensibilisés, les balades en ville et en forêt ne deviennent que plaisir.