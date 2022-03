Pollen : quels sont les bons gestes à adopter ?

Avec le printemps, c'est la saison des allergies qui démarre. Le pollen de bouleau et de cyprès circule activement en France, et c'est l'une des causes à un nez ou des yeux qui piquent, ou une gorge qui gratte. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) prévient qu'en région méditerranéenne, le risque d’allergie lié aux pollens de cyprès restera encore élevé pendant toute la semaine à venir. Il est cependant possible de limiter les effets indésirables du pollen grâce à quelques gestes simples.

Au micro d'Europe 1, le docteur Sophie Silcret-Grieu, allergologue à Paris et membre de l'association Asthme et allergies, donne quelques conseils en cas d'irritation. "La première chose, c'est tout simplement d'aller chez son pharmacien et de prendre des antihistaminiques", explique-t-elle, car cela va "au moins bien améliorer les choses".

Consulter en cas de toux ou de gêne respiratoire

Sophie Silcret-Grieu préconise également "d'éviter d'aller courir en ce moment dans les bois ou en forêt parce qu'on va respirer beaucoup plus de pollen. Quand on a marché dans la journée, et à proximité des arbres ou d'herbe, on est chargé soi-même de pollens qui viennent être piégés dans les cheveux, les cils, les sourcils. Si on ne fait rien, on va déposer ces pollens sur son oreiller ou sur son canapé", indique le docteur sur Europe 1.

Pour éviter de ramener ces pollens, Sophie Silcret-Grieu préconise de "se brosser les cheveux, de se rincer le visage pour éviter de continuer à être exposé au pollen." En cas de toux, ou de gêne respiratoire, "il faut absolument consulter", affirme-t-elle, "parce que ça peut être des signes d'asthme qui nécessitent d'avoir un traitement spécifique."