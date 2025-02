Pollens, acariens, aliments... Pourquoi les allergies explosent-elles en France ?

Les Français sont de plus en plus touchés par les allergies, toutes causes confondues. Une explosion qui peut s'expliquer par des facteurs génétiques, des changements alimentaires et par l'impact de la pollution, qui modifient la manière dont notre corps réagit aux allergènes.

Le nez qui pique, la gorge qui gratte ? Si vous vivez dans le sud, vous êtes certainement concernés. Trente départements du Sud-Ouest et du Sud-Est ont été placés en alerte rouge face aux allergies de pollen, en raison de la douceur des températures qui ont favorisé la floraison des arbres, a annoncé le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA).

Près d'un Français adulte sur trois, et 20% des enfants âgés de plus de 9 ans, souffrirait de rhinites saisonnières provoquées par une allergie aux pollens, plus connues sous l'appellation de "rhume des foins", selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). Plus globalement, un Français sur quatre est allergique, toutes causes confondues (pollens, acariens, aliments etc), contre 3% en 1980.

Des raisons génétiques

Plusieurs raisons expliquent cette explosion du nombre d'allergiques. Il y a tout d'abord des raisons génétiques. Une personne allergique hérite souvent d'intolérance si l'un des parents souffre d'allergie, explique le Dr. Julien Cottet, vice-président de la société française d'allergologie : "Quand vous avez un parent allergique, vous avez 50% de l'être. Quand vous avez deux parents allergiques, vous avez 80% de chance de l'être. Donc plus les allergiques existent, plus ils font un enfant allergique."

Une alimentation qui s'est diversifiée

Autre hypothèse pour expliquer l'explosion des intolérances ces dernières décennies, notre alimentation qui s'est diversifiée, détaille Sophie Silcret Grieu, allergologue et membre de l'Association Asthme & Allergies. "Par exemple, les fruits exotiques (kiwis, fruits de la passion) sont apparus dans notre alimentation depuis une trentaine d'années et d'autre part, on a modifié des aliments qu'on connaissait comme les protéines de blé de façon à contenir de plus en plus de gluten. Tout se passe comme si ces changements avaient été trop rapides pour que notre corps s'adapte", soutient-elle.

Par ailleurs, l'exposition à la pollution a des conséquences : elle modifie la manière dont nos gènes réagissent face à un allergène. Une personne peut donc devenir soudainement allergique à 40 ans. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, la moitié de la population mondiale souffrira d'allergie dans 25 ans.