Allergies aux pollens : les trois quarts du pays en alerte rouge

79 départements en France métropolitaine ont été placés en alerte rouge face aux allergies de pollen, ce mercredi selon le Réseau national de surveillance aérobiologique. Un risque allergique notamment du au retour des températures douces dans l'Hexagone.

Les trois quarts du pays à l'exception de la façade nord-ouest ont été placés en alerte rouge face aux allergies de pollen, la douceur des températures ayant favorisé la floraison des arbres, a annoncé le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) mercredi.

Un Français sur trois victime de "rhume des foins"

Sont classés rouge 79 départements en France métropolitaine. Seuls les départements de la région Bretagne, Normandie, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord et l'Aisne sont classés en jaune, avec des risques allergiques notables, selon le dernier bilan du réseau.

Le RNSA met en garde contre les pollens de "cyprès, thuyas, genévriers" qui "gênent fortement les allergiques du sud-ouest au sud-est du pays avec un risque d'allergie de niveau élevé". "Les noisetiers et les aulnes (famille des bétulacées) sont en pleine floraison sur tout le pays avec un risque d'allergie de niveau élevé", ajoute le RNSA.

A ce titre, le risque allergique à ces pollens devrait augmenter dans les départements du Nord-Ouest "dans les prochains jours". Dans le Sud, les "mimosas" sont également sources d'"allergies de proximité possibles".

Près d'un Français adulte sur trois, et 20% des enfants âgés de plus de 9 ans, souffriraient de rhinites saisonnières provoquées par une allergie aux pollens, plus connues sous l'appellation de "rhume des foins", selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

Le RNSA préconise de "rincer les cheveux le soir", de "faire sécher le linge à l'intérieur des habitations", d'"aérer tôt le matin ou tard le soir" et de "fermer les vitres des voitures en roulant" pour limiter le risque allergique, accentué par le changement climatique et la pollution de l'air, selon l'Anses.