Comme Karine, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous, de nombreux Français souffrent en ce moment-même d'une allergie au pollen. Seuls six départements du nord du pays sont pour l'instant épargnés par l'alerte rouge lancée par le réseau national de surveillance aérobiologie. Sur Europe 1, Julien Cottet, spécialiste en allergologie et vice-président de la Société française d’allergologie, explique pourquoi "les allergies au pollen sont de plus en plus sévères pour les patients allergiques".