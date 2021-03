Accompagnement médical plutôt que "régime miracle" : comment mieux lutter contre l'obésité

L'obésité concerne environ 8 millions de personnes en France, selon le ministère de la Santé. Il s'agit bien d'une maladie et non d'un quelconque "manque de volonté" comme certains semblent toujours le penser, rappelle le médecin d'Europe 1 Jimmy Mohamed à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette pathologie. Pour en venir à bout, estime-t-il jeudi, il ne faut pas compter sur des régimes miracles mais sur un accompagnement médical suivi.

L'obésité n'est ni un défaut ni qualité, c'est une maladie. Elle se définit grâce à l'IMC, l'indice de masse corporelle, qu'on peut calculer très simplement. Pour cela, il faut diviser votre poids par votre taille au carré. Pas besoin d'être un as des mathématiques : des outils en ligne le calculeront pour vous. Un résultat supérieur à 25 est synonyme de surpoids, un chiffre supérieur à 30 est synonyme d'obésité.

Une maladie héréditaire

Malheureusement, beaucoup de Français estiment encore que perdre du poids est avant tout lié à une question volonté. Ce qui est faux. Les personnes qui souffrent d'obésité ont en effet un problème multifactoriel. Le premier problème est génétique puisque l'obésité est héréditaire. Si l'un de vos parents est obèse, vous avez plus de risques de l'être. Certaines maladies peuvent par ailleurs favoriser une prise de poids, de même que certains traitements, en particulier des corticoïdes. Et on l'oublie, mais le stress et des traumatismes peuvent perturber nos métabolismes.

Pas de régime miracle

Pour lutter contre l'obésité, le maître mot est l'accompagnement. La première chose à faire est d'aller consulter votre médecin traitant, qui contrôlera votre tension artérielle et fera éventuellement un bilan à la recherche de cholestérol ou de diabète.

Il n'existe aucun régime miracle. Ce qui fonctionne en revanche, c'est un suivi régulier et l'adoption d'objectifs réalistes. Il faut garder à l'esprit que perdre 5% de votre poids est déjà énorme. Et surtout, y aller progressivement évite l'effet yoyo. Essayez aussi si possible d'éviter les perturbateurs endocriniens qui vont dérégulés votre flore digestive, votre flore intestinale et aboutir à une prise de poids. Attention aussi aux aliments ultra transformés.